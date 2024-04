Abrió sus puertas oficialmente el aserradero AconTimber, el más grande del país | El Territorio

El nuevo aserradero ubicado en San Alonso (RN14 km 759, a 14 kilómetros de Virasoro) que cuenta con inversión austríaca está diseñado para procesar madera de pino

sábado 20 de abril de 2024 | 9:34hs.

Este viernes fue un día histórico para Gobernador Virasoro, ya que inauguraron la nueva planta procesadora de madera AconTimber en San Alonso, Gobernador Virasoro.

El nuevo aserradero ubicado en San Alonso (RN14 km 759, a 14 kilómetros de Virasoro) que cuenta con inversión austríaca está diseñado para procesar madera de pino, equipado con tecnología de última generación, y tiene el foco puesto en desperdiciar lo menos posible, utilizando el total de su materia prima. Además, genera 300 puestos de trabajos directo, y más de 700 indirectos.

Estuvieron presentes el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, el intendente de Virasoro Emiliano Fernández, el secretario de bioeconomía de la Nación Fernando Vilela, los secretarios de Cancillería Nacional Ramiro Velloso y Javier Vinagui, el embajador de la República de Austria en Argentina Andreas Melan, y el embajador de Bélgica en Argentina Carl Danhes, el ministro de Economía y Trabajo de la República de Austria Martín Coher, miembros del Poder Ejecutivo y Judicial de la República Argentina y de la provincia de Corrientes, y miembros del Concejo Deliberante de Virasoro, entre otros invitados de toda la región.

El primero en hacer uso de la palabra fue Gerarld Schweighofer, director ejecutivo de HS Timber Group. Luego fue el turno de Emiliano Fernández, intendente de Virasoro. “Hoy es un día histórico, no solamente para Virasoro, para Corrientes, para el Nea y para la Argentina. En un país que está atravesando una crisis económica y social de muchos años, estar inaugurando en este suelo la planta industrial maderera más grande de la Argentina, y uno de los más grandes de Latinoamérica, nos hace sentir orgullo y satisfacción. Y es una muestra de que cuando hay una apuesta a la educación y a la innovación, cuando existe la cultura del trabajo, y cuando hay articulación público-privado, están dadas las condiciones para el desarrollo sostenible. Tenemos una oportunidad inédita de convertirnos en líderes internacionales en el desarrollo de la bioeconomía”, expresó Emiliano Fernández.

El jefe comunal dio la bienvenida a todos los visitantes, y agradeció “a Gerarld y Airí, las personas que hicieron realidad este sueño”. Destacó, además, la inversión extranjera en Virasoro en los últimos tiempos que han logrado posicionar a esa localidad con más de 500 millones de dólares invertidos, y una de las ciudades argentinas donde más creció el empleo privado.

Luego, fue el turno del ministro de Economía y Trabajo de la República de Austria Martín Coher. Y posteriormente, el secretario de Bioeconomía de la Nación Fernando Vilela, quien trajo los saludos del Presidente y del Ministro de Economía.

“En la foresto industria aún tenemos déficit, y esto es así porque no hubo en los últimos años emprendimientos como este que estamos inaugurando hoy, no hubo inversiones para la producción del campo, y darle valor. Eso duplica el mérito de los empresarios que están llevando a cabo esta inversión”, señaló Vilela.

Y por último, el gobernador Gustavo Valdés se dirigió al público. “Nosotros soñábamos con industrializar nuestra provincia. Tenemos un suelo generoso en una de las pocas mesopotamias que tiene el mundo. Necesitábamos cambiar el chip de contar únicamente con una economía primaria en la provincia de Corrientes. Es así como salimos a trabajar duro para generar parques industriales. Hoy en la provincia tenemos 18 parques industriales”, afirmó el mandatario correntino.

Y en ese “cambio de chip” que mencionó Valdés, contó que se reunieron una vez con Gerarld, “verdaderamente tenían una visión a largo plazo. A los meses nos volvemos a reunir, y este señor de amable sonrisa me reitera que quieren hacer una inversión fuerte en la provincia de Corrientes. Y me invitan, como posibilidad, a visitar Austria, a conocer su planta. Y viajamos a Austria, en pandemia. Me quedé asombrado con su planta de Rumania”, recordó.

“El camino de la inversión, del estudio, del sacrificio, es el que verdaderamente transforma las energías, transforma a la gente”, señaló Valdés.

Adelantó que “tenemos ya diseñado y terminado, para toda esta zona, ferrocarril, y el futuro puerto del parque industrial de Ituzaingó. Porque si no tenemos ferrocarril, no tenemos posibilidad”, generando aprobación en todos los presentes. El acto, que duró poco más de una hora, finalizó con una visita guiada por la planta.