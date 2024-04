Opera desde hoy en Posadas la empresa San José | El Territorio

sábado 20 de abril de 2024 | 6:04hs.

La empresa Transporte San José SA Unión Transitoria resultó adjudicada para la explotación de seis líneas del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano de Posadas. Entrarán en circulación desde la hora cero de hoy: la línea 300 (ex 11), 304 (ex 26), 307 (ex 14), 308 (ex 16), 309 (ex 23) y 310 (ex 28). Las antiguas líneas estaban al servicio de Bencivenga. Así lo comunicaron desde la Municipalidad capitalina.



En cuanto a los recorridos, se implementará la prestación de servicios de las líneas licitadas con algunas mejoras en sus recorridos y frecuencias, y con nuevos ramales en algunos casos, que se implementarán de forma progresiva. Con estos nuevos recorridos se brindarán servicio en sectores de avenidas que no transitaba el transporte público hasta este momento, como en las avenidas Las Heras, Bustamante y se suman servicios en otras, como la avenida Rademacher y la avenida San Martín.



Según indicaron, las unidades son completamente nuevas, todas con aire acondicionado.