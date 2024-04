Las huertas se preparan para afrontar los primeros fríos | El Territorio

Productores de la capital provincial alistan sus cultivos para cosecharlos a fin de mayo o principios de junio. Se fomenta la cobertura de suelos y el buen uso de la mediasombra

sábado 20 de abril de 2024 | 6:06hs.

Plantitas de morrones crecen bajo cubierta, con riego asistido para cosecharse en junio. Foto: Marcelo Rodríguez

Los primeros frescos llegaron en los últimos días y para mediados o fin de mayo se espera una mayor baja de temperatura para Misiones. Atento a esto, productores de hortalizas de la capital provincial se encuentran en pleno trabajo de preparativos para robustecer y asegurar su producción.



Desde la aplicación de abonos orgánicos hasta la colocación de más estructuras para mediasombra o techos plásticos, se prevén acciones para que haya más hortalizas hacia los próximos meses. En general, por la escasez que pudiera haber, la época de otoño-invierno representa una oportunidad para cotizar mejor las hortalizas locales.



Los productores trabajan en diversificar sus cultivos, pero recuerdan que todo desarrollo es muy costoso por los insumos y la infraestructura para mantener las plantas durante los meses de frío.



Reponerse de las tormentas

Enzo Villasanti tiene huertas e invernaderos en la zona detrás del Hipódromo de Posadas y contó que por estos días estuvo reforzando estructuras para las producciones que saldrán hacia principio de junio. También recordó que después de muchos meses, recién ahora están logrando reponerse de todas las pérdidas que le provocó la intensa granizada de noviembre pasado.



“Yo hago principalmente hortalizas de hoja, tomate, morrón, algo de zapallito de tronco. Dentro de todo hasta ahora este año nos está yendo bien, la época de verano es la más difícil para cuidar lo que se planta para llegar a los objetivos y cumplir con los clientes. Hasta ahora tenemos bastante mercadería, pero nos costó reponernos de la granizada de noviembre. Esa tormenta nos dejó en la lona, no recuperamos nada”, comentó el productor. Zapallitos de tronco todavía pueden crecer a campo descubierto. Foto: Marcelo Rodríguez

Acotó como dato que esa madrugada del 16 de noviembre vio cómo en 15 minutos de intensa descarga de granizo, todo lo que habían plantado y que ya estaba para cosechar se perdió.



“Estábamos a pocos días de cosechar, ahí teníamos nuestros sueldos y aguinaldo, porque era la producción que se proyectó para las fiestas de fin de año. Nos quedamos sin nada”, resumió.



Hoy, en el terreno que cultiva, mostró plantines de pimientos de un mes asistidos por riego por goteo, plantas de zapallito de tronco todavía creciendo a campo descubierto y plantines de tomate creciendo atadas a tacuaras, también todavía sin protección de cubierta porque el tiempo todavía lo permite.



“El pimiento tarda entre 90 y 120 días en cosecharse. El pimiento verde se saca primero y por eso su color, la hortaliza que se deja madurar es el pimiento rojo. El tomate también tiene un tiempo similar, de unos 90 días, en estar listo. En nuestro caso, plantamos tomate redondo que es el que mejor anda”, explicó.



Villasanti contó que ellos compran las semillas para desarrollar plantines y después los llevan a los invernaderos. Mientras muestra los cultivos, unos operarios clavan tablas y plásticos transparentes como techos para los invernaderos.



“Siempre planificamos para ir cosechando en meses diferentes. Cebollita y perejil siempre tenemos porque es algo que nos piden de forma constante los clientes, que son algunas empresas alimenticias locales y también algunas verdulerías de nuestra zona”, contó.



Detalló que en muchas oportunidades no dan abasto con los pedidos por el gran volumen de comercialización que se maneja en la capital provincial. “Posadas es un mercado grande, muchas veces no damos abasto, pero no podemos proyectar mucho porque hay que hacer frente a muchos gastos. Los insumos son caros y también hay que tener en cuenta el costo de la mano de obra para hacer todos los trabajos necesarios para sacar la producción”, recordó.



Igualmente reconoció: “Sabemos que tenemos una gran ventaja en logística porque no hay que mover mucho un vehículo para llevar la mercadería y venderla”.



El productor contó que a futuro esperan desarrollar más hortalizas como zanahoria o remolacha, que en la mayoría de los casos se terminan trayendo de otras provincias a Misiones.



Tiempo de abonos y mantillos

Bruno Riquelme, técnico en producción agropecuaria del Ministerio de Agricultura Familiar, contó a El Territorio que en las últimas semanas estuvieron recorriendo la provincia explicando los beneficios de generar el propio compost para las huertas domiciliarias. Los nutrientes son especialmente necesarios para la época invernal, así como otros cuidados que deben tenerse en cuenta antes de que lleguen las bajas temperaturas.



“Este mes estamos en el mes del compostaje a nivel mundial hasta el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Hacemos énfasis en que en nuestra casa podemos hacer nuestro propio compost con abono. Es lo que va a nutrir a los suelos y va a permitir a las plantas estar más nutridas y resistentes durante la época invernal”, comentó.



El técnico explicó que recomiendan tener canteros de entre 80 centímetros y un metro de ancho por lo que se pueda de longitud. “Ahora que vamos a entrar al invierno siempre recomendamos ir preparando el mantillo, que es un manto hecho con hojas secas que sirve para que el suelo pueda estar protegido tanto de las bajas temperaturas como de lluvias fuertes. También sirve para que la maleza no avance. Son recomendaciones básicas”.



Agregó, además, que “el abono conviene aplicarlo antes del invierno, porque la planta necesita nutrientes todo el tiempo”.



Riquelme también explicó que en el caso de la instalación de mediasombra, estas deben poder desplegarse como quitarse cuando haga falta. “Las plantas necesitan más sol durante el día y de noche sí la protección para que no les caiga alguna helada directamente”.



Detalló que en cuanto a cultivos específicos, el tomate y morrón deberían proyectarse en invernaderos. “También tratamos de que la gente en la ciudad adapte su espacio y pueda tener huertas verticales”.



Explicó que durante abril y mayo es conveniente plantar acelga, lechuga, remolacha, rabanito, rúcula, zanahoria entre algunas hortalizas. “Las hortalizas se pueden consumir de variadas formas, desde Agricultura Familiar se hacen talleres de sabores soberanos donde se hacen panificados de pan tricolor con acelga, remolacha y zanahoria por ejemplo”.



Finalmente el técnico resaltó que de todos los cultivos la gente puede obtener sus propias semillas dejando algunos ejemplares para que florezcan y allí sacarlas. “Mucha gente cosecha las primeras plantas y lo ideal es dejar esa para tener nuestro propio banco de semillas. Y así vamos a ver que la planta que nos sirvió de banco de semillas va a servir para ese tipo de suelo en particular”.

Llegan verduras exquisitas

José Villasanti, presidente de las ferias francas de Posadas, explicó que en las últimas semanas ya se vio alguna variedad de hortalizas propias de la estación otoño invierno. “Ahora ya está saliendo más repollo, brócoli, coliflor, zanahoria, remolacha. Está entrando un repollo muy lindo que es el corazón de buey (tiene forma de corazón). Es uno de los repollos más exquisitos para comer en ensalada por ejemplo y lo hacen varios productores. También se está trayendo algo de brócoli”, comentó el directivo local. Recordó, por otra parte, que toda producción que se haga en temporada requiere menos gasto de desarrollo.



“El productor que quiere hacer algo fuera de temporada como tomate o pimientos hay que hacerlo bajo cubierta para asegurar que se va a llegar con algo de producción”. Analizó que durante los meses de bajas temperaturas hay menos ataque de insectos, pero deben tenerse más recaudos por las bajas temperaturas.



Villasanti apuntó por otro lado que la capital provincial es muy demandante de frutas y verduras. Y todavía hay mucha capacidad para desarrollar cultivos en tierras que hoy están sin uso aparente. “Todavía en la zona rural de Posadas hay muy pocos productores que abastecen a las ferias francas. Creo que hay muchos lugares lindos con bastante agua incluso que pueden producir mucho más. Hay propietarios que están haciendo algo pero todavía en muy baja escala. Habría que incentivar más producción y comercialización, para que al menos una vez al mes puedan ofrecer sus productos en algunas plazas para la compra de los vecinos”, opinó.