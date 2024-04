Se viene una nueva edición de la bicicleteada solidaria | El Territorio

El encuentro será el próximo sábado a las 13 frente al colegio. “Es crucial pensar en aquellos que menos tienen”, dijo Rajimon

sábado 20 de abril de 2024 | 6:04hs.

La inscripción consiste en donar un alimento no perecedero y 500 pesos.

El Instituto Superior Roque González realizó esta mañana el lanzamiento de su edición número 24 de la Bicicleteada Solidaria, un evento anual que ha llegado a ser fundamental en la comunidad educativa. El padre Rajimon, representante legal del instituto, compartió su entusiasmo y los detalles de esta noble iniciativa.



“La bicicleteada está prevista para el sábado 27 de abril a las 13, con la convocatoria para salir desde la calle Colón hacia la quinta del colegio. Como siempre, la invitación está abierta para todos”.



Rajimon destacó la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. “En este año de crisis, qué bueno es que podamos unirnos como comunidad en un evento como la bicicleteada”, expresó. “Aquí inculcamos valores a los chicos, la importancia de la solidaridad. En momentos de crisis, es crucial pensar en aquellos que menos tienen. A través de la bicicleteada solidaria, proponemos una actividad al aire libre, un transporte no contaminante. Hoy, más que nunca, necesitamos este valor en la comunidad”.



La inscripción ya está abierta y consiste en un elemento no perecedero y 500 pesos para los gastos organizativos. “Uno puede sumarse como participante solidario pedaleando, o simplemente donando alimentos”, explicó el Padre Rajimon. “Empresas, familias, todos son bienvenidos para contribuir”.



Este año, la Fundación Padre Guillermo Hayes es el destinatario principal de la bicicleteada. “Tiene tres hogares que atienden alrededor de 64 personas, la gran mayoría con discapacidad y algunas personas ancianas”, compartió el Padre. “Son todas carentes de recursos y no tienen familiares que los cuiden. Si sumamos muchos aportes, podemos ayudar con alimentos por lo menos tres meses”.