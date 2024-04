Jiménez sobre el despiste en la costanera: "Hay que tener paciencia, es un hecho complejo, las familias están en shock" | El Territorio

El juez Jiménez explicó que todavía no recibió las actuaciones prevencionales, "la Policía tiene términos procesales que establece el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, le da los primeros quince días para colectar su elemento probatorio, inclusive prorrogable", indicó.

viernes 19 de abril de 2024 | 12:36hs.

La comunidad posadeña todavía está conmocionada por la muerte de los adolescentes Luca Ceballos y Juan Cruz Martínez tras el despiste en la costanera de Posadas, quienes viajaban junto a otros tres amigos camino a la clase de educación física. Mientras, la causa judicial sigue su curso: la fiscal Correccional y de Menores 2 de Posadas, María Laura Álvarez, presentó ante el juez César Raúl Jiménez el pedido de imputación para Tomás, el chico de 17 años que conducía el vehículo bajo la carátula “homicidio culposo agravado”.

En ese marco, Jiménez dialogó con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: “no recibí todavía las actuaciones prevencionales, la Policía tiene términos procesales que establece el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, le da los primeros quince días para colectar su elemento probatorio, inclusive prorrogable. Aún así hemos pedido el expediente, el sumario prevencional a la comisaría y nos pidieron más tiempo porque es un hecho complejo”

“Los padres, los progenitores, de todos estos chicos, ayer estaban de duelo, entonces están realmente con un shock importante y la policía no se atrevió a entrar al velatorio, a hacerles firmar cuestiones de trámite que todavía faltaban, esto es una tarea difícil, pero bueno, todavía no tengo las actuaciones, si bien la fiscal ya hizo su petitorio, ni bien tenga las actuaciones, le damos carátula. Lo primero que hacemos es remitir a la fiscalía que es la dueña de la acción pública y es ahí donde tiene la obligación de expedirse”, explicó el magistrado.

“Una vez que tenga las actuaciones y la revisión a la fiscalía correspondiente, después de eso llamar a declarar, las entrevistas pueden ser entrevistas personales en principio con los progenitores y obviamente declaración de imputado a quien le corresponda la responsabilidad penal. De momento recordemos que no hay nada de eso, de momento hay un pedido pero no hay imputado. Es que los que no están, al no tener el expediente, yo no tengo el mundo jurídico”.

El siniestro vial se conoció cerca de las 14.30 del jueves 11 de abril, cuando efectivos de la Seccional Decimosexta fueron advertidos sobre un despiste en la avenida Costanera, en la rotonda ubicada frente a la ex Usina -en la intersección con la avenida Santa Catalina-. Testigos contaron que antes de ingresar a la rotonda, el vehículo hizo un giro, se inclinó y en dos ruedas impactó contra la carrocería de un camión estacionado, lo que provocó que chocara contra la vereda. Esta semana se produjo el fallecimiento de dos de los jóvenes que viajaban en el auto.