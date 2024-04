Fabiana Cantilo, sobre su economía: "Tengo que hacer dos shows al mes para pagar el alquiler" | El Territorio

Su asociación con músicos de renombre como Charly García y Fito Páez también contribuyó a su crecimiento artístico y le abrió puertas en la industria musical.

jueves 18 de abril de 2024 | 12:52hs.

Fabiana Cantilo, ícono del rock argentino, habló de su presente y contó cómo lleva su día a día en el contexto de crisis económica del país. La cantante, además, reveló que "se gastó todo su dinero" y que actualmente tiene que "hacer dos shows por mes para poder pagar el alquiler".

En una entrevista que dio a Infobae, Cantilo sinceró: "Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele, para pagar el alquiler porque encima no tengo casa".

Y, a corazón abierto, siguió: "Yo digo: «Jodete por drogadicta». Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: «Jodete por no hacer las cosas bien». No me quejo. Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: «A esta no la voy a contratar»".

"Entonces, no me pasaba como Lali y como Fito, que son gente ordenada, que le va bien y tiene la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy Lady Vaga", completó.