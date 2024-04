Misiones homenajeó a los héroes y recordó a los caídos en las Malvinas

miércoles 03 de abril de 2024 | 6:04hs.

El acto central del 2 de abril, Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas, se llevó a cabo en la plazoleta Islas Malvinas de Apóstoles.

La conmemoración por los 632 jóvenes soldados argentinos, entre ellos nueve misioneros que perdieron la vida en combate en 1982, contó con la presencia de excombatientes, autoridades provinciales, municipales y los familiares de los caídos.

En la ceremonia, el gobernador Hugo Passalacqua brindó el saludo protocolar a la Agrupación 2 de Abril y al pueblo de Apóstoles. Más tarde, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, en representación de la provincia, expresó: “A nuestros queridos veteranos y héroes, decirles que como todos los 2 de abril y como todos los años nos podemos sentir más que admiración y orgullo por todos ustedes”.

En distintas parte de la tierra colorada se reivindicó la soberanía sobre las islas.

“Un soldado no solamente pelea por su patria, no solamente pelea por su territorio, pelea por su camarada. Historias hay muchísimas, me viene a la memoria la de Roberto Estévez, que es un héroe misionero y que dejó su vida en las islas. Esa pelea por su camarada nos tiene que invitar también a la reflexión y este 2 de abril debe servir para entender que no hay arma más poderosa, aún en la adversidad, que un pueblo unido en pos de una causa”, reflexionó.

Por último, reivindicó el reclamo permanente por las soberanías del territorio argentino de ultramar, porque “las islas fueron, son y serán argentinas”.

Montecarlo también homenajeo a los excombatientes.

Mientras, el director general de Atención a Veteranos de la Guerra de Malvinas, Juan Antonio Solonyezny, enfocó su discurso en la importancia de recuperar las Islas Malvinas con políticas de Estado a través de negociaciones diplomáticas. Además, evocó la historia del conflicto y expresó: “Para muchos el 2 de abril es historia, para los veteranos es actualidad, porque fuimos, estuvimos en Malvinas, combatimos y nuestros héroes están ahí, fueron nuestros camaradas, están ahí esperando de alguna forma que en algún momento recuperemos la posesión de las Islas”.

La banda de música de Rimte 30 interpretó las canciones oficiales. Mientras que la invocación religiosa estuvo a cargo del párroco Alejandro Cañete, de la Iglesia San Pedro y San Pablo, y del pastor Sergio de Leo, integrante del Consejo de Pastores Evangélicos Apóstoles. El cierre del acto fue un desfile cívico militar.

Vigilia

Desde las 21 del lunes último se vivió una emocionante vigilia por el 2 de abril. En el evento que comenzó en la Capilla Cruz de los Milagros y finalizó pasada la medianoche en la Plazoleta Malvinas Argentinas, se celebró la santa misa, y además se realizó la bendición de las nueve antorchas (por los nueve combatientes de la provincia de Misiones caídos en batalla), y despliegue con la Bandera Argentina hasta el Monumento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, ubicada sobre la avenida homónima. La ceremonia estuvo acompañada por los acordes de la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Monte 30.

