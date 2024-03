Fútbol: se programó la primera fecha de la Liga de Puerto Rico

miércoles 20 de marzo de 2024 | 16:19hs.

Cada vez falta menos, la pelota dejará de estar parada para empezar a rodar en el campo de juego. Los jugadores y cuerpo técnico de los ocho equipos de la Liga de Puerto Rico ultiman los detalles para iniciar el certamen que tiene como vigente campeón al Club Timbó de Jardín América. Ayer por la noche se dio a conocer el fixture para la primera fecha y quedó de la siguiente manera.

El Club Jardín América recibe a Atlético Garuhapé: el 'Lobo' ya inició su camino en el Torneo Provincial, cuando el pasado domingo superó de local al Club Timbó 2 a 1 en lo que fue el primer clásico de la ciudad. En tanto, 'El Verde' jardinense visitará este domingo a Mandiyú en municipio garuhapeño.

El Club 25 de Mayo de Puerto Rico iniciará su camino ante Atlético Demisiones de Capioví y Atlético León de Puerto Leoni será dueño de casa ante Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya.

Primera fecha, horarios:

Club Jardín América vs. Atlético Garuhapé, 17 horas.

Mandiyú de Garuhapé vs. Club Timbó de Jardín América, 16.30 horas.

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético Demisiones de Capioví, 16 horas

Atlético León de Puerto Leoni vs. Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya, 17 horas.

Cabe destacar que para las siguientes fechas, los días y horarios se van a definir en base a los compromisos que tengan los dos elencos jardinenses en el Torneo Provincial que empezó el último domingo. Justamente, el primer partido que tuvieron fue el clásico con victoria del 'Lobo' 2 a 1 y próximamente se van a volver a ver por la segunda fecha de la Liga de Puerto Rico en la cancha del 'Verde'.