Búsqueda de Juan Pablo Escobar: "Hasta el momento, dónde está, es un misterio"

"Ante cualquier información sobre el paradero de Juan Pablo, llamar a las líneas de emergencia 911/101 o bien acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio", pidió la Policía. "Somos muy creyentes, tenemos la fortaleza de Dios y estamos tratando de manejar esta situación, que es desbordante, y creo que si uno no cree en Dios no hay manera de pasar el día, las horas, soportando esta angustia", manifestó Marisol. Se informó por medio de la Policía de Misiones que Juan Pablo Escobar es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, cabellos cortos color blanco; y al momento de ausentarse vestía camisa mangas cortas con cuadrículas color claro, zapatillas negras con puntas blancas y bermudas largas color verde oscuro."Por su problema de salud le costaba recordar nuestros nombres pero puede ser que en algún momento de lucidez menciona a alguno de nosotros", apuntó la mujer, en caso de que sea reconocido por alguna persona. "Puede ser que esté asustado, desorientado, que no se acuerde nada o que diga algún nombre, esperemos que eso ocurra porque han pasado muchos días sin tener novedades", lamentó Marisol, aportando que "siempre fue de caminar rápido, por eso el radio de búsqueda es ámplio, avanza hacia municipios cercanos"."Ante cualquier información sobre el paradero de Juan Pablo, llamar a las líneas de emergencia 911/101 o bien acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio", pidió la Policía. "Somos muy creyentes, tenemos la fortaleza de Dios y estamos tratando de manejar esta situación, que es desbordante, y creo que si uno no cree en Dios no hay manera de pasar el día, las horas, soportando esta angustia", manifestó Marisol.

Juan Pablo Escobar tiene 77 años, padece Alzheimer, y falta en su casa (en el barrio EPET de San Javier) desde el lunes 11 de marzo. Salió alrededor de las 14 del inmueble, en el que vive junto a su esposa, con intención de cortarse el cabello, y desde entonces no aparece. Nunca más se comunicó y tampoco existen datos de relevancia que sirvan para orientar la búsqueda. Sus familiares, pese a la angustia, avanzan a la par de las autoridades pero aún sin certezas sobre dónde puede estar o qué pudo haber ocurrido.Marisol Escobar, una de las hijas de Juan Pablo, mencionó inicialmente que su papá "comenzó hace poco con el problema de Alzheimer, por lo que está medicado pero se olvida de las cosas y tiene eso de querer salir de su casa". Recordó además, en el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7), que aquella tarde "en un descuido salió con intención de cortarse el pelo, y si bien sabe como regresar porque varias veces lo hizo, esta vez eso no ocurrió por lo que comenzamos a preguntar por el barrio, no podimos hallarlo y decidimos denunciar su desaparición en la Comisaría"."Ese lunes (11 de marzo) aparecieron algunos testimonios diciendo que lo habían visto en el barrio Malvinas y también en el 98 Viviendas, inclusive cerca de la terminal de colectivos, pero desde entonces no hubo más nada", lamentó Marisol, y en esa línea añadió: "Estamos todos buscándolo, tanto familiares como vecinos, los policías de San Javier y Leandro Alem, en chacras y vecindarios, pero hasta el momento, dónde está, es un misterio".