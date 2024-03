La bici, una aliada para bajar costos y cuidar la salud

sábado 16 de marzo de 2024 | 6:08hs.

Ante la constante suba de los combustibles, cada vez más personas optan por utilizar la bicicleta. Esto, además, es motivado por la demarcación de bicisendas y ciclovías. En el caso de Posadas, actualmente hay 19 kilómetros de bicisendas y 24 de ciclovías que son diariamente utilizadas por los ciclistas.

Este movimiento fue confirmado tanto por quienes transitan utilizando este medio de transporte como por quienes se dedican a la venta. El Territorio realizó una recorrida para mostrar esta tendencia impulsada por la economía pero que contribuye a la sustentabilidad y a cuidar el ambiente.

Movilizarse en bici

En ese marco, Paola Torres se dirige todos los días a su trabajo en bicicleta. Indicó: “Hace doce años que elegí la bicicleta como medio de transporte. Me parece una máquina muy inteligente, súper amigable con el medioambiente y que nos conecta de otra manera con la ciudad, las personas. Para mí es el vehículo del futuro”.

En la ciudad de Posadas hay 43 kilómetros entre ciclovías y bicisendas. Fotos: Cèsar Lasso

“Transitar en la ciudad fue cambiando, durante muchos años la gente tenía miedo de salir en bicicleta. No digo que ahora no, sin embargo que haya bicisendas puede reducir un poco más el temor que se tiene. Y en mi caso, que vivo en el centro, creo que una de los inconvenientes es que los autos no ponen las luces para doblar o andan muy rápido, te rozan. Hay muchísimos aspectos para seguir mejorando”, sostuvo.

Al mismo tiempo, agregó: “Es necesario que todas las personas seamos más empáticas vialmente, porque si bien somos más vulnerables quienes andamos en bicicletas, también hay que pensar en peatones. Ese es la dicotomía de andar en bicicleta”.

De la misma manera, Gustavo Sejumil contó que utiliza la bicicleta para movilizarse y explicó: “Para venir a trabajar suelo utilizar la bici. Siempre me gustó andar, desde que tengo 6 años más o menos que ando en bici. Además de ahorrar, uno puede disfrutar de andar en bici”.

Cada vez más posadeños deciden ir a trabajar en bicicleta.

Comentó que todos los días recorre unos doce kilómetros, por lo que toma ciertos recaudos para la seguridad. “Primero me fijo que esté todo bien, la cadena, y al salir hay que tener muchos recaudos, ir por la bicisenda. Pero a pesar de disponer de ese lugar, trato de tener cuidado con los autos que doblan sin señas o la gente que pasa caminando”, añadió.

Atestó que las bicisendas suelen ser muy invadidas y no hay control. “Está buenísimo que aumenten la cantidad de ciclovías pero si no hay control, se hace muy difícil. Para desviar a alguien en la ciclovía hay que pasarse al carril rápido y es peligroso”, dijo.

En tanto, Agustín Acuña, trabajador posadeño, afirmó: “Hace muchos años, unos 15 a 20 años, que uso este medio de movilidad. Es una distracción, algo deportivo y recreativo. Me gusta mucho, a pesar de que hay muchos cerros y dificultades. La bici siempre fue mi compañía y cable a tierra”.

“En su momento llevaba a mis hijas a la guardería con los asientitos adelante y atrás, siempre con la bici. Es un estilo de vida. Hago entre 20 y 25 kilómetros por día, vivo en Itaembé Miní, son unos 40 a 50 minutos de pedaleo hasta allí”, relató.

Seguidamente, comentó: “En cuanto a seguridad, lo principal es ir despacio, atento a todos los sonidos y movimientos, uso casco y chaleco refractario, luces por la noche. Siempre estar atento a la calle, al camino, la ruta, al tránsito y respetar al otro”.

Comerciantes

“Desde finales del año pasado, creció el movimiento en el rubro de manera significativa debido a la suba del combustible pero también como aporte a la sustentabilidad”, sostuvo el referente de un reconocido comercio dedicado a la venta de bicicletas en Posadas. El rodado más común es el 26 y parte de los $250.000. En este sentido, en bicicleterías también creció el auge de reparar una bici, y según la reparación es el precio. “Trabajamos desde hace mucho con clientes fijos, y algunos nuevos. En los últimos cinco años se volvió una tendencia andar en bici”, sostuvo Carlos Piriz, bicicletero.

Desde la bicicletería Alderete indicaron que “durante la pandemia la compra de bicis se incrementó”. Posteriormente, manifestaron que “si bien los costos se encarecieron a comparación de otros vehículos, la bicicleta es un medio de transporte económico, práctico y saludable”.

Muchos eligen este medio por el ambiente y la economía. foto Natalia Guerrero

Desde el reconocido comercio sostuvieron que “la bici más común es la de rodado 26, que suele salir más. Después están las de rodado 29 que son más mountain bike según el modelo”. Se recomendó que quien utilice bicicleta debe tener los artículos de seguridad como casco -principalmente-, rodilleras, y las luces acordes en el caso de conducir de noche o con niebla.

Por otro lado, desde bicicletería Ayala coincidieron que “se trata de una tendencia porque los tiempos cambiaron, antes era un hobby o un deporte, ahora es un medio de transporte hacia las actividades diarias que requiere cuidados, mantenimientos e inversión”.

Joaquín Peña, vendedor, relató que “tiene muchos clientes que optan por la bici como medio de transporte debido a los costos que sale andar en auto, e incluso también en moto, mientras que otros lo hacen porque es una opción más sustentable y sostenible”. Destacó que “sobre todo los más jóvenes tienen una conciencia ambiental que en la época de antes no había entonces practican y promueven este tipo de movilidad”.

Según pudo relevar este matutino, una bicicleta nueva parte de los $250.000 (una rodado 26), mientras que una rodado 29, desde los $320.000, siempre varía de acuerdo a la marca. Un casco de bici puede valer desde $15.000, y el costo del kit de luces para bicicletas de $5.000 en adelante, las más caras.

Desde Dani gomería y bicicletería, Nicolás Martínez, hijo del dueño y bicicletero manifestó que la mano de obra para cambiar una cubierta sale $4.000, mientras que parchar cuesta $3.500. “Según que haya que hacerle, por ejemplo ajustar los frenos o hacerle algún mantenimiento, y desde $10.000 en adelante”, dijo.

Coincidió con los demás sobre que la demanda creció “en chicos y en grandes para los arreglos”. Cerró diciendo que “hay tantas motos como bicis, y eso es bastante”.

Al ser consultado por precios de cámaras dijo que las más comunes, rodado 26 y 20, valen $3.500, y la cubierta de estas medidas parten de $8.000. Comparó que una cámara de moto rodado 14, 18 o 17 vale $4.000, y una cubierta desde $25.000 la 14 y 17 , la 18 vale $35.000.

“Por ende, una bicicleta sigue siendo una opción viable en estos tiempos de crisis, y las reparaciones se hacen todos los días porque la gente necesita tenerla en condiciones para andar seguro”.



La ciudad avanza con más ciclovías

La Municipalidad de Posadas realizó en los últimos años unos 19 kilómetros de bicisendas y 24 de ciclovías, mientras que hay cerca de 7 kilómetros de ciclovías de uso mixto en distintas avenidas de la ciudad. En diciembre del año pasado se inauguró la de en Roque Pérez y Roque Sáenz Peña. Se trata de un kilómetro y medio. Actualmente se avanza en la de avenida Corrientes. Las demás se encuentran la avenida Tambor de Tacuarí, Blas Parera y Trincheras de San José, Tomás Guido y Santa Cruz, Francisco de Haro, Rademacher y un tramo en Cabo de Hornos.