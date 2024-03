Vecinos reclamaron por el tarifazo de la Celo

sábado 16 de marzo de 2024 | 6:04hs.

Vecinos de Oberá se manifestaron en la mañana de ayer frente a la sede de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) en reclamo por los importantes aumentos que recibieron en sus boletas de energía y agua potable.

Un numeroso grupo de obereños se hizo presente en el edificio de calle Corrientes, acompañados por concejales opositores, y plantearon de manera abierta la situación. Además del panorama económico, reclaman elecciones en la cooperativa.

En la víspera, un grupo de socios y autoconvocados ya se había reunido en la plaza San Martín de la ciudad para manifestar la disconformidad con los incrementos que vienen sufriendo cada mes en las tarifas.

Afirman así también que el valor que se cobra en las tarifas no condice con la calidad del servicio, que sufre cortes constantes todos los días, tanto de energía como de agua.

De acuerdo a lo manifestado por los vecinos, los montos se multiplicaron de manera abismal, duplicando y triplicando en muchos casos los valores que se venían pagando hasta hace algunos meses. Incluso, se viralizaron facturas residenciales que superan los 100 mil pesos y casi llegan a los 200 mil.

En la jornada de ayer, y en medio del reclamo de los vecinos obereños, la presidenta de la Celo, Karina Derna, salió a responder a las consultas de quienes se hallaban fuera del edificio. En esa instancia, los socios reclamaron por los tarifazos. “De pagar 30 mil pesos me vino 140 mil pesos, ¿usted cree que no tengo derecho a preguntar por qué me están robando?”, reclamó un vecino.

Derna adujo que no se trata de una tarifa arbitraria de la Celo sino de un incremento establecido por el gobierno.

Sin embargo, los vecinos increparon a la titular pidiendo respuestas y la renuncia del directorio.