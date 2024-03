El Gobierno anunció la creación de una “unidad antimafia” para combatir la violencia narco en Rosario

viernes 15 de marzo de 2024 | 12:30hs.

En medio de la escalada de la violencia narco en Rosario, el Gobierno anunció la creación de una “Unidad Antimafia” para combatir el crimen organizado. Una resolución del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich dio a conocer la iniciativa, cuyo propósito será fortalecer las acciones y estrategias de prevención e investigación del crimen.

“Se crea la ‘UNIDAD ANTIMAFIA’ con el objeto de promover un abordaje integral y multiagencial en el combate del crimen organizado mafioso”, dice el documento oficial. Y sigue: “Dicha UNIDAD contará con un Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y una Mesa De Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM) con la finalidad de fortalecer las acciones y estrategias de prevención e investigación”. La “Unidad Antimafia” estará bajo la órbita de la Secretaría de Lucha Contra El Narco y la Criminalidad Organizada de la cartera de seguridad. Bullrich debe todavía anunciar a su director.

En la resolución se invita a ser parte del órgano a la Mesa de Evaluación De La Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa, a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), ambas dependientes del Ministerio Público Fiscal.

Bullrich presentó este miércoles un nuevo reglamento general para el empleo de las armas por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad. “Esto va a poner, por fin, el fin a la injusticia de hombres y mujeres de las fuerzas que habían cortado su carrera a causa de estas situaciones de imputación”, explicó en conferencia de prensa.

La ministra precisó que la nueva normativa prevé que las armas puedan ser utilizadas en situaciones de peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos frente a un ataque. Asimismo, podrán ser usadas para impedir un delito grave, cuando un ladrón ponga resistencia a la autoridad o para no dejar que se escape. “Las armas las van a poder utilizar en las situaciones en las que resulte imposible la utilización de otros medios. Esto es siempre así, hay un concepto de la progresividad. Si se puede no utilizar el arma no se utiliza”, aclaró la ministra.