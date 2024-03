Básquetbol: por problemas administrativos de la CAB no arranca la Liga Provincial

jueves 14 de marzo de 2024 | 18:48hs.

Los equipos de la tierra colorada tenían todo listo para el inicio del torneo Apertura de la Liga Provincial de básquet este fin de semana, tanto en mayores como en formativas, pero por problemas administrativos de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) el certamen se retrasará una semana.

La CAB no habilitó a cada club en forma particular en el sistema GES, utilizado para la gestión de las competencias a nivel país, y los equipos no pudieron inscribir o diligenciar -palabra técnica que se usa en el sistema- a sus equipos tanto de primera como formativas. Por esta razón, el inicio de la Liga Provincial deberá esperar una semana.

Antes de arrancar cada torneo, cada club debe diligenciarse. Es decir, cada club debe entrar al sistema y cargar a cada jugador, tanto en mayores como en formativas. Para poder entrar a ese sistema y que el club pueda inscribir a sus jugadores, primero debe tener todo al día con la CAB.

Los clubes pagaron, pero desde la administración de la CAB no llegaron a tiempo con los pedidos de los equipos, ya que no solamente Misiones tuvo problemas, sino que el inconveniente se extendió a otras provincias y federaciones.

Por consiguiente, este fin de semana no habrá básquet en la tierra colorada a nivel Federación Misionera, que tenía previsto el arranque del certamen Apertura para mayores y los distintos torneos de formativas.