Milei analiza promover cárceles privadas y vender las que están en ciudades

miércoles 13 de marzo de 2024 | 13:26hs.

El presidente Javier Milei desempolvó una vieja idea que promovió antes de la campaña que lo llevó a la Casa Rosada, y habló de promover las cárceles de gestión privada. Además, sostuvo que las penitenciarias que están las ciudades deberían venderse porque "son terrenos de mucho valor".



"Hay cárceles que están en medio de la ciudad, en terrenos de real state (sic) de mucho valor en términos inmobiliarios. Básicamente, estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad. Eso está dentro del programa y estamos trabajando en incorporar cárceles privadas", aseguró el mandatario, en declaraciones en una entrevista concedida al periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, y replicada por Ámbito.

Como ejemplo, Milei consideró como uno de los casos de los penales que podrían ponerse bajo venta son las instalaciones del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, ubicado en el homónimo barrio porteño. Pero dio a entender que la propuesta incluye a otros establecimientos carcelarios alrededor del país. "Entendamos que no es un problema de hoy, es un problema que se generó con el narco socialismo, iniciado con Binner y con Bonfati. Poner socialistas en el gobierno no es gratis. No sólo destruyen la economía, destruyen todo lo que tocan", expresó el mandatario libertario en sus declaraciones de esta mañana.

Milei, además, realizó un análisis sobre la escalada de violencia narco en Rosario: "Santa Fe es el tercer lugar de la Argentina donde tenemos mayor despliegue de fuerzas federales. Está actuando Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, está la Policía Federal, además ampliamos las zonas de intensificación a ocho", y amplió: "habilitamos al Ejército a hacer tareas de asistencia y acabamos de armar una ley con el ministro Petri y la ministra Bullrich para ampliar las facultades que pueden tener las fuerzas armadas en el caso de narcoterrorismo. En caso de que amerite mi presencia en Rosario, yo voy a estar donde los argentinos lo necesiten", agregó.