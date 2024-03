Iguazú: buscan brindar herramientas para abordar embarazos en menores en contexto de abuso sexual

miércoles 13 de marzo de 2024 | 10:54hs.

El Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia se implementa para dar respuesta integral a uno de los problemas que más afecta a las adolescentes en Argentina. Alrededor de 90.000 adolescentes tienen un hijo todos los años; y 7 de cada 10 adolescentes no han deseado ni planificado ese embarazo. Entre las menores de 15 años, 8 de cada 10 no lo ha hecho, en buena medida porque muchos de esos embarazos son consecuencia de abuso y violencia sexual. El abordaje de los casos suele ser mas dificultoso es por ello que proponen una capacitación.

Los embarazos en la adolescencia comprometen negativamente las posibilidades de integración social a través del estudio o el trabajo. El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana están fuertemente asociados al abandono escolar y consecuentemente tiene un impacto considerable a largo plazo en las posibilidades que tienen las mujeres. El impacto es mas negativo aun si el embarazo es fruto de un abuso sexual, esta temática debe ser abordada en todos los ámbitos es por ello que buscan brindar herramientas para abordar el tema de la mejor manera.

Para tratar la temática proponen una capacitación que se desarrollara le próximo viernes 15 de marzo en el Salón de Usos Múltiples de la AHGAI. Las personas que asistan a la actividad contarán con herramientas para un mejor abordaje de casos de abuso sexual infantil y Niñas y adolescentes embarazadas en contexto abusivo y conocerán los modelos de circuito de atención. A las 8.30 se realizarán las acreditaciones y las charlas comenzarán a las 9hs.

Los participantes tendrán acceso a la información sobre los indicadores para la detención de casos de abuso sexual infantil, tomarán conocimiento del modelo de circuito de atención medica a niñas y adolescentes embarazadas en contexto abusivo y el abordaje judicial ante las distintas formas de violencia y acceso al servicio de justicia. Para participar deben inscribirse en el siguiente formulario

https://forms.gle/nr2fepSnBKusbRNe9