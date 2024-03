Agustín Ortega fue 9° en la segunda final de la Fórmula 3 Entrerriana

lunes 11 de marzo de 2024 | 3:30hs.

El piloto de Eldorado, Agustín Ortega (Typek Competición), se ubicó en la 9° posición en la final de la segunda fecha de la Fórmula 3 Entrerriana, que disputó hoy en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Por la mañana, Ortega, con tan solo 16 años, clasificó para la segunda fecha y marcó 1m14s898/1000 y quedó en la 9° posición a solo 842/1000 de Marcio Facello que hizo la pole con un tiempo de 1m14s185/1000. El eldoradense bajó 2 segundos su tiempo del sábado.

En la final largó en la novena posición y fue avanzando hasta meterse quinto, pero se pasó en una curva y perdió varios puestos. Luego se recuperó y pudo ver la bandera a cuadros en la 9° posición. El ganador de la segunda fecha fue Mariano Fornasari.

“Un día muy bueno, empezando con la clasificación que pudimos bajar nuestro tiempo y quedar a 800 milésimas de la punta. En la final hicimos una buena largada fuimos ganando posiciones y en un momento llegamos a estar quintos. Después me ganó la ansiedad y me pase en una curva. Por suerte no dañe el auto y pude terminar. Igual contento porque terminamos con el auto entero las dos carreras y sumamos experiencia que fue lo que vinimos a buscar. Yo nunca me había subido a un auto de fórmula y estoy totalmente sorprendido con el auto”, explicó el eldoradense.

“Agustín se manejó todo en su corto aprendizaje terminando las carreras a 2 décimas del récord de la carrera. La verdad impensado y sorprendió a propios y extraños. Mucho por aprender, pero con muchísimo talento por delante. Felicitaciones Agustín”, explicó Jorge Typek jefe de equipo del Typek Competición.

Ortega agradeció a “Hotel Cabañas San Valentín, Súper Meta, KM Automotores, Tornería Zacarias, Servicio Mecánico Fernando y Motos Pajarito y a Santiago Possiel y Jorge Possiel que me prestaron el casco y el hans para que pueda correr y al equipo que se trabajó todo pese a la tormenta de la madrugada del sábado. Vamos por más a la próxima fecha”.

La próxima doble fecha será el 13 y 14 de abril nuevamente en el Autódromo de Concepción del Uruguay en Entre Ríos.