Beitia y Pastori hicieron una buena final en Paraná y siguen prendidos en el campeonato del TN

lunes 11 de marzo de 2024 | 2:30hs.

El posadeño Iñaki Beitia (Toyota Yaris) fue 11° en la final de la 2° fecha del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos y fue el mejor representante de la tierra colorada.

Beitia, con el Etios de GR Competición, largó en la quinta posición y en los primeros metros recibió un toque que lo mandó contra el paredón interno. Eso hizo que se doble la dirección y el posadeño corrió condicionado por ese problema durante las 16 vueltas. Si bien perdió varias posiciones, se pudo mantener cerca de los 10 primeros y vio la bandera a cuadros en la 11° posición.

“Fue una carrera complicada, me pegan en la largada me doblan la dirección, le pego a la pared, eso me condicionó la carrera, tuve que correr toda la carrera con la dirección doblada, hice lo que pude y terminamos cerca de los diez primeros. Fue una carrera muy áspera, se cayeron mucho el ritmo de los autos, pero lamentablemente no lo pudimos aprovechar por ese toque que tuvimos al inicio de la carrera”, explicó Beitia.

Por su parte, Pastori, con el Toyota Etios atendido por el equipo JPM Racing, largó la final desde la 26 posición y rápidamente comenzó a avanzar. En los primeros giros ya estaba metido entre los 20. Aprovechando el gran ritmo que tenía el auto Pastori siguió avanzando y pasando rivales hasta llegar a la 14° posición. Sobre el final los kilos de lastre se hicieron sentir y pudo mantener el 14 puesto.

“Pese a los 35 kilos pudimos tener un buen ritmo en el auto, se pudo avanzar bastante una pena que largamos tan atrás sino estábamos para volver a meternos entre los cinco. Sumamos buenos puntos y seguiremos trabajando para ser competitivos en la próxima fecha”, explicó Pastori.

Mientras que Martín Blasig (Peugeot 208) abandonó ni bien comenzó la prueba por un toque. El ganador de la competencia fue Alejo Cravero (Peugeot 208), quien tuvo una dura lucha con Thiago Martínez (Toyota Etios). El podio lo completó Bautista Damiani (Toyota Yaris).

Con este resultado, Pastori quedó en la 5° posición del campeonato de la Clase 2 con 42 puntos. Mientras que Beitia quedó en la 8va posición con 36 puntos. El puntero del campeonato es Thiago Martínez con 66 unidades.

En la Clase 3, el obereño Carlitos Okulovich, con el Ford Focus del Martos Competición, avanzó en la serie y en la final: concluyó en el séptimo puesto de la batería y fue 16º en la final.

El momento culmine del domingo fue la final, donde Carlitos partió desde el vigésimo cajón de la grilla. Tras la largada, mantuvo la posición y conforme avanzaron las vueltas se estableció en el pelotón y fue avanzando hasta concretar el decimosexto puesto.

Con esos resultados, el obereño acumuló ocho puntos entre la serie (3) y la final (5) y ahora totaliza once, una cantidad que lo ubica decimonoveno en el campeonato de la Clase 3.

“Si bien pude avanzar y terminar las dos carreras, el auto sigue sin aparecer, no es competitivo. En la final tenía una ida de trompa muy grande y traté de mantenerme en pista para sumar puntos. Ahora, pensando en la próxima fecha, tendremos que seguir trabajando y hacer cambios importantes en el auto hasta encontrar el nivel que nos permita pelear más adelante”, manifestó.

La próxima fecha, la tercera del calendario, será el 29, 30 y 31 de marzo en el Autódromo Ciudad de Concordia.