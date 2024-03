Beitia hizo una gran serie y larga 5to la final de la Clase 2 del TN en Paraná

sábado 09 de marzo de 2024 | 21:10hs.

El posadeño Iñaki Beitia (Toyota Yaris) volvió a ser el mejor misionero en las series de la 2° fecha del Turismo Nacional, que se disputaron hoy en el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos y hoy largará la final desde la 5ta posición.

Por la mañana, Beitia, con el Etios de GR Competición, pudo mejorar su tiempo del viernes, marcó 1m37s117/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4219 metros y quedó en la 12° posición a 639/1000 de Exequiel Bastidas (Toyota Etios) quien hizo la pole con un tiempo de 1m36s478/1000.

Así el posadeño largó en la cuarta posición en la tercera serie. Si bien no tuvo una buena largada, quedó quinto, en la primera vuelta se recuperó y pudo superar a Julián Lepphaille y se ubicó en la cuarta posición. En la cuarta vuelta aprovechó el gran auto que le entregó el GR Competición y facturó un 2x1 para saltar a la segunda posición, lugar en el que vio la bandera a cuadros.

Así, Beitia largará la segunda final del año desde la quinta posición.

“Muy contento con el auto. Apostamos al ritmo, porque hace mucho calor y sabíamos que los autos se iban a desgastar mucho y muy rápidamente. Por suerte el planteo nos salió bien. Tuvimos un gran auto y por eso pudimos pasar a los dos autos y hacer una gran serie. Agradecido con el equipo que me dio un gran auto”, explicó Beitia.

“Mañana vamos a apostar al ritmo nuevamente porque va a seguir el calor y los autos se van a desgastar mucho, pero tenemos una gran herramienta para pelear hasta el final. Gracias a todos lo que hacen posible que estemos presente, en especialmente a mi familia por el apoyo de siempre, a los auspiciantes”, finalizó el posadeño.

Por su parte, el posadeño Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) fue 9° en el mismo parcial.

“Complicado en la segunda clasificación porque hace un trompo adelante mío Coltrinari y no lo pude esquivar y no pude cerrar ninguna vuelta rápida. Teníamos un auto para meternos entre los cinco primeros. Arreglamos el auto, pero tuvimos que largar muy atrás en la serie. Se pudo avanzar dos lugares y sumar unos puntos para el campeonato. Mañana vamos a la final con el objetivo de sumar. El auto con los 35 kilos se pone lento en las salidas de las curvas, pero tenemos que sumar”, explicó Pastori.

Mientras que Martín Blasig (Peugeot 208) se ubicó en la 9° posición en la primera batería.

Los ganadores de las series fueron Thiago Martínez (Toyota Etios), Alejo Cravero (Peugeot 208) y Bautista Damiani (Toyota Yaris).

El domingo desde las 11.45 se realizará la final que tendrá una extensión de 20 vueltas y se podrá ver por la pantalla de la TV Pública.

Por su parte, el obereño Carlitos Okulovich, con el Ford Focus del Martos Competición, marcó 1m34s755/1000 en la clasificación de la Clase 3 y quedó a 1s558/1000 de Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), quien hizo la pole con un tiempo de 1m33s197/1000.

"No fue una buena clasificación porque el auto no está funcionando como quisiéramos. Después de los entrenamientos hicimos algunos ajustes en el chasis, aunque no sentimos mejoras al momento de clasificar. Tenemos que seguir trabajando, de esa manera vamos a lograr la competitividad que queremos", explicó Okulovich.

La Clase 3 disputará mañana las tres series y su final y toda la actividad se podrá ver por la pantalla de la TV Pública desde las 10.