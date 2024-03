Posadas tendrá audiencia por el boleto de colectivo

sábado 09 de marzo de 2024 | 6:05hs.

La provincia de Misiones no contó durante gran parte de este viernes con el servicio de transporte público de pasajeros. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la Tierra Colorada llamó a un paro desde las 0 que se extendió hasta las 17. La medida de fuerza no estaba prevista, pero fue confirmada el jueves, en reclamo por el incumplimiento del acuerdo al que habían llegado para evitar la suspensión de actividades el último lunes. Según había sido informado a los medios de prensa dicho incumplimiento de pago de los haberes ronda el 60%.

De acuerdo a lo que se supo, en horas de la tarde gremialistas y propietarios de las empresas, con intervención de autoridades gubernamentales, llegaron a un acuerdo y se levantó la medida.

Audiencia

En tanto, en la jornada de ayer, la Municipalidad de Posadas convocó a una audiencia pública para tratar la readecuación de la tarifa del transporte público de pasajeros. Se realizará el jueves 14 de marzo, a las 9, en el Salón de Usos Múltiples del Parque de la Ciudad. “Atento a las modificaciones en los valores de los componentes que integran la tarifa del transporte de pasajeros, como el incremento en los combustibles y de los salarios, resulta necesario la readecuación de las mismas”, detallaron.

Los interesados en participar deben inscribirse este lunes, de 12 a 18 horas, en la Secretaría de Movilidad Urbana ubicada en Av. Cabred N°1741.

Denuncia empresarial

En medio de la polémica por la suspensión del servicio, también se conoció el descontento de una parte del sector empresarial por dicho acuerdo. Afirman que no fueron convocados a la reunión paritaria y que el acuerdo al que llegaron es de imposible cumplimiento sin la ayuda del Estado o bien la actualización automática de tarifas.

Al respecto, Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones (Caemtap), detalló que el Estado Provincial representado por la Subsecretaría de Transporte, el Ministerio de Trabajo y Hacienda se reunió con el gremio UTA y Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) para llevar adelante un acuerdo de paritarias a fin de frenar la medida que se anticipaba para el lunes 4. “Ese acuerdo implicaba un pago no remunerativo y además aplicar la escala salarial nueva con un monto de $700.000 al básico de marzo, que en realidad era en primera instancia para febrero, y posteriormente aplicar la nueva escala para el mes siguiente”, dijo.

Aclaró que Euta es una Cámara no representativa del sector media distancia, tiene servicios de corta distancia y empresas urbanas. “Es un grupo que no tiene una representación empresarial. No tiene servicios de media distancia, por lo que no puede ser obligada la media distancia, nunca especificaron cuál va a ser el beneficio económico que va a recibir la empresa para hacer frente a ese acuerdo. No dice a qué se comprometió el Estado; por lo que esto se va a judicializar”, anticipó.

Indicó que el acuerdo solamente dice que se van a actualizar las tarifas pero “el impacto sobre el salario es ahora, no cuando se actualicen las tarifas. No estamos de acuerdo porque en esa reunión no participaron las empresas que sí son representativas del sector”.

Fouce adelantó que se recurrirá a una presentación formal porque dicho acuerdo “no es aplicativo al sector”.

Al tiempo que adujo: “no digo que el gremio no tenga derecho a la actualización, el tema es que en contraposición, las empresas tienen que tener fondos para hacer frente a eso. No puede un grupo de empresas tomar decisiones sobre el resto de las empresas de toda la provincia”.