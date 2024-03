Intendente de Virasoro denunció caso de maltrato animal

viernes 08 de marzo de 2024 | 23:00hs.

El intendente de Virasoro, Emiliano Fernández, confirmó que días atrás se presentó como denunciante en un caso de maltrato animal en su localidad. La denuncia fue contra dos personas que mataron a un perro y maltrataron a otro.

"Avanzamos en la justicia y decidimos presentarnos como denunciantes, para que se siente un precedente y se sanciones a estas personas que maltratan animales", señaló Emiliano Fernández.

Agregó que "principalmente intervine como amante y defensor de los animales, más que como intendente, cuando vi el video averigüé si había denuncia formal y me dicen que no. Hablé con los vecinos que estuvieron en el hecho, y me dijeron que tampoco denunciaron por miedo a las personas que estaban haciendo esto".

Comentó que "uno de los perritos murió y el otro fue rescatado y adoptado".

Agregó que "los vecinos nos dijeron que son personas que incursionan en actividades de no tan buenos hábitos, por eso tenían miedo de hacer la denuncia, pero nosotros no quisimos ser indiferentes y creo que le Estado tiene que intervenir".

Cuando los enfrentaron a los maltratadores, "ellos dijeron que su madre les ordenó que abandonen el perro porque estaba enfermo, pero esto no justifica arrastrar desde el cuello a dos perros, por eso uno muere", dijo el intendente.

"Esperemos que la justicia acciones y sancione. Hicimos la denuncia, esperamos que la fiscalía empiece a actuar" destacó.

En este sentido, dijo que en su localidad "trabajamos en un programa de tenencia responsable de mascotas con una ONG, trabajamos con castraciones masivas, con operativos de vacunación para mascotas, y los que están situación en calles los monitoreamos mes a mes. Con los equinos trabajamos con las familias ladrilleras que trabajan con estos animales".

Y afirmó que "en Virasoro no hay carreros, estamos trabajando con el sector ladrillero para reemplazar a los equinos, que puedan estar en el campo y que los trabajadores cuenten con otras opciones".