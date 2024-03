Farmacias y corralones registran caída importante en sus ventas

miércoles 06 de marzo de 2024 | 6:04hs.

Días atrás a través de un informe mensual, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) dio a conocer que las ventas minoristas pymes se contrajeron 25,5% en febrero y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, frente al mismo período del año pasado. En la comparación mensual, bajaron 7,4%. En este sentido, desde los comercios relevados se señaló a febrero “como un mes para el olvido, con días consecutivos donde no se registraron ventas”.

En el análisis por rubro, seis de los siete sectores evaluados tuvieron descensos, en comparación con el mismo período del año anterior. La mayor retracción anual se detectó en Perfumerías (-40,9%) y el único incremento estuvo en textil e indumentaria (+3,5%). Entre otros de los rubros más perjudicados, le sigue farmacias. En este sector las ventas se desplomaron 39% anual, a precios constantes, y llevan una baja de 42,4% en los primeros dos meses del año, en relación con el mismo período de 2023. En el contraste intermensual, descendieron 8,8%. También la caída se sintió en la venta de ferreterías y materiales de construcción (28,2% variación interanual y 29,8% acumulada), y en alimentos y bebidas (33,3% variación anual y 35,2% acumulada).

En este sentido, también un relevamiento de Focus Market (vía lector de código de barra) coincide en la caída del consumo al igual que Came. “La caída del consumo masivo en febrero fue de casi el 23%. Luego de los fuertes aumentos acumulados entre diciembre 2023 y enero 20224 las listas de precios hacia canal minorista vinieron con una novedad de descuentos para convertir el stock y excedentes en mejor flujo de ventas. Sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda e ingresos de los argentino está muy por debajo de la variación de precios en productos básicos en la economía”, menciona Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Tras varias consultas con responsables de farmacias, comercios dedicados a la venta de alimentos, y de artículos de construcción asienten que “enero y febrero son meses difíciles en general debido a que los consumidores se abocan a la compra de útiles y uniformes por el inicio de ciclo escolar, y el contexto económico, y de suba de artículos no ayuda a aumentar las ventas”.

Menos ventas en corralones

La caída del consumo en distintos rubros se sintió de manera gradual tras un nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, que asumió el pasado 10 de diciembre. En aquella oportunidad, la inflación pegó un salto importante y el dólar oficial pasó de valer $400 a $800, lo que repercutió en la mercadería y por consecuencia en los bolsillos de los trabajadores que hasta la fecha -en gran parte de los rubros- no han tenido una recomposición salarial que acompañe los índices inflacionarios. En este marco, Luis Da Silva, responsable de un corralón, detalló que “si bien a finales del año pasado hubo muchos consumidores que apostaron por invertir, esta realidad hoy no sucede porque quien estaba construyendo dejó de hacerlo o se anticipó”. Aseguró que los precios de los artículos como cemento se incrementaron desde que comenzó el año cerca de un 30%. En enero valía $6.000, en la actualidad cerca de $9.500.

El comerciante hizo hincapié que “la mano de obra también se encareció a la par de los insumos, y que los sueldos no acompañan esta situación”.

Por otro lado, desde Familia Bercomat indicaron que “a fines del año pasado y comienzos de 2024 hubo mucha incertidumbre y algunos proveedores generaron fuertes aumentos. También faltaba mercadería, sobre todo aquellos productos que tenían insumos importados. Entonces, esa escasez hizo que algunos precios se elevan más de lo normal. Hoy, al tener un consumo contraído y al ver que el mercado se libera para las importaciones, desaparecen las restricciones, por lo que algunos precios se ajustan”.

Farmacias

Por su parte, Vania Ilchuk, presidente del Colegio de Farmaceúticos en diálogo con El Territorio habló sobre la situación preocupante que atraviesan las farmacias. Aclaró que “los medicamentos sufrieron dos subas en febrero a lo largo de cada mes, y fueron aumentos que no fueron parejas”. Explicó que según la medicina hubo subas de entre 10% y hasta 60% dos veces a principios de mes, y otras al finalizar el mes. “Se trata de importantes aumentos que han impactado en el consumo por una cuestión económica y más que nada afecta también aquellos pacientes que no tienen una cobertura social”, apuntó.

Por otro lado, dijo que el consumidor “compra lo que necesita y si tiene dolencias las minimiza y resuelve de manera casera”. Asintió que se dejaron de consumir analgésicos, antiácidos y todo tipo de medicamentos que mejoran el sistema digestivo. “Son medicamentos que salen mucho a lo largo de todo el año. Ahora consultan si se venden por tableta o al menudeo”. Añadió que “piden mucho la segunda marca, o preguntan por algo más económico. Creció mucho el genérico, en el último tiempo había crecido, pero había una preferencia por lo troquelado”.

Por último, sostuvo que “es habitual que en enero y febrero caigan significativamente las ventas por la estación del año debido a que hay menos patologías. No obstante, en febrero se sintió más porque en este contexto económico los clientes invirtieron más bien en los útiles escolares y todo lo referido a la escuela” . En la misma línea, Federico Brítez, responsable de farmacia, aseguró que “hubo una demanda alta en repelentes por la cuestión del dengue en la provincia, pero los medicamentos más comunes como analgésicos o para el estómago dejaron de venderse en grandes cantidades”.

“Las subas fueron muy abruptas y si es una sintomatología de corto plazo el cliente prefiere aguantarse el dolor o reemplazarlo con té medicinales o medicamentos que ya tengan en casa”, coincidió con Ilchuk. Al ser consultado por los costos de los repelentes, dijo que no tuvieron incrementos pero sí hubo escasez sobre todo en finales de diciembre y enero. “Actualmente cuesta entre $4.000 y $6.500, según la marca y si es para niños vale un poco más”, cerró.



Precios en los comercios de Posadas

Se realizó un relevamiento en dos comercios minoristas, y en este sentido El Territorio pudo detectar que un arroz de primera marca cuesta entre $3.000 y $4.800, mientras que uno de segunda marca parte desde $1.500 y $2.800. En cuanto al fideo, uno de primera marca puede valer entre $1.000 y $2.000, y uno de segunda marca entre $600 y $1.000. En cuanto a los artículos de higiene personal como el desodorante, se consiguen precios de entre $1.500 hasta $4.000 en envase aerosol. Por otro lado, el jabón tocador por una unidad, según la marca, parte desde $600 y podría llegar hasta $1.500 (uno de primera marca). Si bien algunos productos registran subas, como el arroz, el fideo mantuvo su precio.

No obstante, los artículos de higiene personal y de limpieza sufrieron aumentos considerables de un mes a otro, tal y como menciona el relevamiento de Focus Market. “Según la marca es el incremento que sufre el producto. Si bien no hay remarcaciones todos los días, aún la estabilidad en precios no está”, indicaron.



En cifras

$1.500

Desde ese precio hasta $4.000 se consigue un kilo de arroz, los más económicos suelen ser de segunda marca. Un paquete de fideo entre $600 y $2.000.





Análisis del rubro alimento: más aumentos, menos ventas