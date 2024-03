Kicillof: "El gobierno no se puede desentender de todo y fundir a la provincia"

viernes 01 de marzo de 2024 | 15:14hs.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, planteó hoy que el gobierno nacional "no se puede desentender de todo y fundir la provincia" y defendió la decisión de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Ayer, Kicillof -a través de la Fiscalía de Estado- elevó a la Corte Suprema una demanda contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, al considerar que se hizo "de forma arbitraria e inconstitucional" y solicitó que se salde la deuda contraída durante los últimos cuatro meses.

"Milei no pasa fondos y tienen la obligatoriedad de hacerlo. Por eso fuimos a la justicia, ya que esto es ilegal", dijo hoy el mandatario provincial en declaraciones con la radio AM710.

En ese marco, el mandatario agregó: "Parece que tenemos que tomar reacciones de disolución nacional, que cada provincia se maneje como si fuera un país" y reclamó "que la Nación se haga cargo de las provincias, que es donde en definitiva viven los argentinos".

Asimismo, Kicillof denunció que "en la provincia de Buenos Aires pararon más de 1000 obras que estaban en ejecución. Nosotros intentamos sostener lo que llevamos adelante aun con este intento de asfixiar, pero no vamos a poder sustituir obras".

En relación a los aumentos energéticos, consideró que "buscan poner la energía en dólares con valores internacionales, como pasa con la nafta pasará con la luz. Se avanza con la quita de subsidios y se pone los precios como se paga en Nueva York, el problema que el sueldo promedio allá es 10 veces mayor al de acá".

"Tratan de cobrar la energía a valor internacional, (Mauricio) Macri metió un aumento del 3.000% cuando llegó, ahora la energía la van a comprar los privados al valor que fija el gobierno", razonó y lamentó que "hay PYMES que van a cerrar con este impacto de las tarifas".

En esa instancia, analizó que "cayó la jubilación y lo único que creció hoy es el pago de servicios de la deuda" y añadió que "sin salud, sin educación pública, el mercado no resuelve todo".

"No se puede privatizar todo, hoy una cuota en una escuela semi-privada de 35 mil pesos pasó a más de 50 mil pesos y los padres no pueden pagarlo. Cayó 35% el consumo en Comercio según CAME y 47% en farmacia, en los últimos dos meses", dijo Kicillof, quien comparó que "durante los 4 años que duró el gobierno de Macri la estadística del consumo cayó el 17% y ahora en dos meses ya es el doble".

En relación al acto de apertura de sesiones que tendrá lugar esta noche a partir de las 21 horas, el mandatario provincial añadió: "Esperemos que Milei se dirija con respeto y si tiene una denuncia para hacer que esté fundada, el Presidente debe comprender el rol institucional que tiene".