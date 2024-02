Messi hizo magia para su primer gol oficial del año en la MLS que le dio el empate a Inter Miami

Lionel Messi no lució, como el resto de sus compañeros de Inter Miami, en su visita de este domingo a Los Ángeles Galaxy por la segunda fecha de la Zona A de la Major League Soccer (MLS), pero le alcanzó con su magia para marcar un golazo en el segundo minuto de descuento que le dio el empate 1 a 1 al menos para seguir encabezándola en apenas dos jornadas del certamen, en el que marcó su primer tanto oficial del año.

El crack rosarino y un particular cruce con el mediocampista estadounidense del local, Edwin Cerrillo, fue lo más destacado para Inter Miami en el primer tiempo de la noche de Los Ángeles, donde el conjunto dirigido por Gerardo Martino se fue al descanso del entretiempo 0-0 cuando bien podía estar por debajo en el marcador en este encuentro disputado en el Dignity Health Sports Park de la ciudad de Carson, California.

No fue una buena jornada para el conjunto dirigido por Gerardo Martino en el partido contra Los Ángeles Galaxy por la segunda jornada de la Major League Soccer en la noche californiana, donde los fallos arbitrales marcaron la agenda de la primera parte del juego, con un penal fallado por el español Riqui Puig (ex compañero de Lío en Barcelona) promediando los 20 minutos del cotejo y dejando al guardameta Drake Callender como la figura del equipo rosa y negro.

Esto quedó demostrado en la actitud del astro argentino en el partido, sin demasiado brillo y muy enojado con las medidas que tomó el árbitro Gabriele Ciampi, el mayor protagonista del juego entre Las Garzas de Miami y los Galácticos de Los Ángeles, con un penal muy dudoso del también ex Barcelona, Sergio Busquets, sobre el delantero ghanés Joseph Paintsil, seguido de una infracción al borde del área grande que marcó la impaciencia del capitán del seleccionado argentino.

El colegiado italiano estaba debutando como árbitro principal de la liga estadounidense y tras estar por primera vez en una formación arbitral en la primera fecha de la MLS en la victoria de Los Ángeles FC 2-1 ante Seattle Sounders como cuarto juez de la partida disputada en el Banc of California stadium el sábado por la tarde, hoy fue principal.

Ciampi, el juez designado debido a la huelga de árbitros que atraviesa la MLS durante los primeros días de la temporada, apenas acumula siete juegos como árbitro principal en la USL League One, la tercera categoría del fútbol estadounidense, y uno sólo en la liga de desarrollo MLS Next Pro donde ofició como cuarto elegido en un juego entre LAFC y Colorado Rapids.

Sin embargo, éste no fue el único intercambio de palabras que mantuvo el de Rosario en la noche angelina. Una serie de roces con el mediocampista texano Edwin Cerrillo, ex Dallas FC, generó la reacción del campeón del mundo en Qatar 2022, incluso con la intervención de sus compañeros luego de un cara a cara entre ambos jugadores en pleno campo de juego.

Y para colmo de males para Messi y compañía, sobre la media hora del segundo tiempo apareció el serbio Dejan Joveljic para poner en ventaja a los angelinos, que a tres minutos del epílogo iban a sufrir la expulsión del volante estadounidense Marco Delgado, por doble tarjeta amarilla. Cinco minutos antes se había ido lesionado el mediocampista paraguayo Diego Gómez en Inter Miami.

Pero verdad de Perogrullo, Messi es Messi, y si está en una cancha nada termina hasta que termina, o inclusive hasta dos minutos después de los 90 regulares, cuando como hoy consiguió el empate de zurda dentro del área angelina tras una doble pared con su socio desde las mejores épocas barcelonistas, Jordi Alba.

Así, Inter Miami, que en la próxima fecha enfrentará a San José Eeartquakes, encabeza con cuatro puntos su zona escoltado por DC United, Charlotte FC y Columbus Crew, pero con un partido más que todos ellos y los restantes 11 integrantes del grupo A, en el que previamente habían empatado sin goles Nashville y New York Red Bull.

