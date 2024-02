Kraus espera por su oportunidad

sábado 24 de febrero de 2024 | 11:30hs.

El rugby femenino de Misiones continúa aportando talento a la selección argentina y prueba de ello fue la reciente convocatoria de tres cartas a la concentración argentina mayor de cara a la segunda etapa del Challenger Series, evento de prestigio a nivel mundial. La eldoradense -por adopción- Paula Pedrozo (actual jugadora de La Salle de la Urba), su coterránea Yamila González y la jardinense Clarice Kraus concentraron desde el pasado domingo hasta este último miércoles en la Casa Puma de Buenos Aires y ahora están a la espera del corte definitivo para saber formarán parte del plantel de las Yaguaretés que competirán en Montevideo del 8 al 10 de marzo.

Se sabe que Pedrozo es una fija por tratarse de la capitana de la Selección, pero González y Kraus aprovecharon estos tres días para absorber el mayor conocimiento posible entendiendo que las corren con chances acotadas de integrar la lista final. Ambas forman parte del club Taborin de Córdoba. Pero precisamente Kraus (19) se formó en las líneas de Aguará de Jardín América y hace casi un mes se desempeña en el equipo verde y blanco cordobés siendo una jugadora multifacética y cubriendo los puestos de scrum, apertura o centro.

Hoy se encuentra en plena formación y espera que este nuevo desafío fuera de la tierra colorada sea de la mejor manera. “Tuve la suerte de estar entre las 21 mejores jugadoras en esta prelista de Argentina y estoy muy agradecida”, remarcó en diálogo con El Territorio la jugadora que ya vistió los colores albicelestes en juveniles. “Aprovechamos para entrenar mucho juego, defensa y ataque”.

“Me mudé hace casi un mes a Córdoba y estoy adaptándome a la ciudad. Obviamente que jugar en Taborin es una oportunidad para crecer no sólo deportivamente si no también educativamente”, agregó. “Mi objetivo como deportista es desafiarme a mí y más que nada a mi cabeza para crecer. En lo educativo ya estoy a punto con la facultad y espero que esté año me vaya más que bien con el profesorado de educación física”, se aventuró Clarice, quien volvió a referirse de su nueva casa: “Taborin participa del torneo anual en la modalidad ten y es muy completo. Por el momento la idea es quedarme a vivir acá, quiero aprovechar la oportunidad que se me dio por contactos con conocidos”.

Mientras tanto Yamila y Clarice esperan por ese llamado que puede llevarlas directo a Uruguay para esta segunda etapa del Challenger Series. Las Yaguaretés compartirán la zona C junto a Uganda, Tailandia y México. En la primera etapa disputada en Dubai, las chicas se colgaron la medalla de bronce. “La tarea principal es afirmar la defensa porque en la primera etapa del circuito estuvimos muy bien en la faceta ofensiva. La idea es tener menos trys en contra y ser más solventes en el sistema defensivo, tener más posición”, destacó Nahuel García, coach del plantel. “La expectativa es meternos en semis nuevamente, mentalizados para dar batalla y clasificar a la gran final de Madrid”, agregó el DT.

Formato de juego

El Sevens Challenger Series 2024 se compone de tres etapas en las que participan 12 naciones de todo el mundo: Polonia, Bélgica, República Checa, Argentina, Paraguay, Kenia, Uganda, México, China, Hong Kong China, Tailandia y Papúa Nueva Guinea. Así, los cuatro mejores equipos femeninos de esta gira, según los puntos acumulados en los tres torneos disputados, accederán a la gran final de Madrid para luchar por un lugar en el cuadro principal del circuito mundial de 2025 -la máxima divisional mundial-. Finalmente el calendario de las Yaguaretés continuará con el Repechaje Olímpico a disputarse en junio.