Misiones demandó a Nación por fondos para el sector docente

sábado 24 de febrero de 2024 | 6:07hs.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua dio a conocer la decisión de promover una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, para que el Gobierno nacional asegure la continuidad del pago tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente, más conocido como Fonid como para que el gobierno de Javier Milei remita los recursos correspondientes a Conectividad y Garantía Salarial. De esta manera, realiza similar planteo al efectuado por el mismo tema por el gobernador riojano Ricardo Quintela.

La presentación se hace en momentos en que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dictó una medida que ordena al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de eliminar o reducir el Fondo Compensador del Interior, destinado al financiamiento del sistema interurbano de transporte, ante un pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, contra la decisión de la Casa Rosada de quitar esa herramienta como parte de una reestructuración del sistema de subsidios.

Pero a su vez, en el caso de Misiones esta es la segunda presentación que hace este año ante la Corte Suprema, al que también recurrió promoviendo una medida cautelar solicitando que se deje sin efecto los artículos del DNU del Gobierno nacional que le quitan atribuciones regulatorias al Inym.

La actual presentación

“En el día de la fecha (por este viernes 23) se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, exigiendo el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones en el marco de las leyes 25.053 (Fonid) y 26.075 (Conectividad y Garantía Salarial nacionales) y para asegurar la continuidad del pago de los mismos de aquí en adelante, tal como lo contemplan las leyes citadas”.

De esta manera se cumple la posición que venía adelantado que el Gobierno de la provincia “iría a fondo” con el reclamo de estos recursos. Desde la Provincia recordaron ayer que ante la falta de sanción del presupuesto general de la administración pública nacional para el ejercicio 2024, el Poder Ejecutivo Nacional recondujo la Ley N°27.701 (es decir, el presupuesto correspondiente al año 2023) para el presente año. La Decisión Administrativa N°5/2024 del jefe de Gabinete de ministros incluye en sus planillas anexas los fondos necesarios para cumplir con las leyes mencionadas, lo que demuestra la existencia jurídica y provisión de fondos para cubrir los pagos que son obligación del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde Misiones también recuerdan que este reclamo se suma a las solicitudes presentadas a Nación la semana pasada. En una de ellas, dirigida al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, solicitó la ejecución inmediata de la partida presupuestaria del Fonid. La solicitud abarca el pago de deudas correspondientes a los años 2023 y 2024, que ascienden a un total de $1.574.950.605,34 y $1.394.678.871,28 respectivamente. Según la normativa vigente, el Fonid ha sido prorrogado y contemplado en el presupuesto nacional, y la provincia de Misiones espera que se cumpla con el compromiso asumido por el gobierno nacional.

Durante 26 años estuvo vigente el Fondo Nacional de Incentivo Docente, más conocido como Fonid. Representó durante todos estos años un aporte económico que el Ejecutivo Nacional brindaba a las provincias para mejorar los sueldos de maestros y profesores. Al llegar a la presidencia Javier Milei, como parte de los recortes del Estado, resolvió eliminar esta asistencia y no renovó el decreto que extendiera tal ayuda. Es que el Fonid se venía prorrogando por decreto desde su creación en diciembre de 1998. La particularidad -como se consignó- es que está contemplado en el presupuesto 2023 prorrogado para este año.

Sin transferencia

A principio de este mes se conoció que el gobierno no transfirió a las provincias el dinero del Fonid. Algunas provincias, como el caso de Misiones resolvieron cubrir ese monto con fondos propios. Pero la medida, que incluyó la no remisión de otros fondos, generó mucho malestar en los gobiernos provinciales y generó protesta de los gremios que advierten que en estas condiciones no comenzarán las clases y ya programaron un paro para el lunes.

En Misiones son 33 mil los docentes beneficiados por el Fonid. Justamente al no enviarse los fondos correspondientes del mes de enero, Passalacqua había informado que ante el incumplimiento por parte de Nación, la Provincia se hará cargo de la deuda con los docentes. Los ítems a ser abonados corresponden a Compensación Salarial Docente Garantía Nacional, mes de noviembre 2023 (garantiza $220.000, criterio Fonid); Fonid, cuota enero 2024 ($16.450 por cargo, tercer trimestre del 2023).

Esos fondos estarán acreditados el jueves 29 de febrero. En tanto, el sábado 9 de marzo, también con adelanto de fondos provinciales, estarán acreditados: Compensación Salarial Docente Garantía Nacional, mes de diciembre 2023 (garantiza $250.000, criterio Fonid). Conectividad Nacional, cuota enero del 2024, $12.250 por cargo.

Justamente sobre el incumplimiento de la Nación sobre esos ítems es que la Provincia promovió ahora una denuncia contra el Gobierno nacional ante la Corte Suprema.

De qué se trata el Fonid

El Fonid representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario.

El Fonid, que se pagaba junto con el ítem “conectividad” (creado en 2021, durante la pandemia), representa el 13% del salario docente inicial (el de un maestro de grado común, de jornada simple y sin antigüedad), según datos del Informe indicativo del salario docente, disponibles hasta el tercer trimestre de 2023.

En octubre del año pasado, ese salario inicial estaba en 220 mil pesos, mientras que Fonid ascendía a 28.700. Si, en cambio, se considera el salario “testigo” (el de un docente con 10 años de antigüedad), el Fonid supone el 10% del salario docente.

“En 2023, el Fonid fue la segunda partida más importante del Ministerio de Educación de la Nación, con un total de $ 333 mil millones. Por otra parte, según estimaciones alternativas, representó el 1% del gasto de las provincias”, sostiene un informe brindado por Chequeado.com. El mismo sitio, da a conocer que durante el 2023, se repartieron 107.802 millones de pesos.

La provincia de Buenos Aires fue la que más fondos recibió en 2023, lo que representó el 32,36% del total y Misiones, recibió en igual periodo 3,8% del total citado.



Paro el lunes por recortes de Nación

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció para el lunes, un paro nacional docente de 24 horas. La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, el gremio que reúne a la mayor cantidad de docentes en la provincia, resolvió adherir en protesta por la eliminación del Fonid y recortes en partidas educativas. En consecuencia, para el lunes se espera movilizaciones en todas las provincias y el martes 27, habrá una audiencia convocada por el Gobierno. Como se indicó uno de los puntos clave de los reclamos es que se continúe con las transferencias del Fonid y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, frenadas por Milei, y programas educativos nacionales.





El Fonid se logró tras la histórica Carpa Blanca