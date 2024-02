Comienza el operativo de recuperación del circuito Garganta del Diablo

miércoles 21 de febrero de 2024 | 18:50hs.

Desde Iguazú Argentina Sociedad Anónima (Iasa) informaron que tras las reuniones llevadas a delante con entre el Presidente de Iguazú Argentina Ing. Roberto G. Enríquez con el Secretario de Turismo/Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli y Alberto Haure Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior, acordaron el inicio de la reconstrucción de las pasarelas Garganta del Diablo después de la catástrofe natural de octubre del año pasado.

Tras el anuncio por las redes sociales, en la mañana del miércoles se llevaron adelante una serie de reuniones entre la empresa y personal del Parque Nacional Iguazú dónde se han acordado en detalle como trabajaran en lo que respecta al comienzo del proceso de recuperación de las pasarelas.

“Por la magnitud del daño la tarea de recuperación no estará solo abocada a la pasarela, sino también a las vías del tren, los caminos de acceso al sector de garganta que son los caminos de emergencia y por supuesto la pasarela. De los 1.100 metros de pasarelas, son 76 los tramos dañados” explico Agustín García Paz, gerente de operaciones de Iasa.

Asimismo, García Paz advirtió que los tramos del balcon y los más cercanos a Garganta del Diablo se han perdido y deberán ser reemplazados de forma completa. "Disponemos de material suficiente para iniciar con algunas tareas. Mañana iniciamos oficialmente con el armado de los equipos y con el primer ingreso al sector”, remarcó el gerente de operaciones.

Respecto a los materiales que demandarán García Paz indico que ya habían realizado un relevamiento y que a partir de la autorización para el comienzo de las obras se harán los pedidos para contar con lo necesario en tiempo y forma conforme avance la reparación.Haciendo referencia al tiempo que demandará la reparación. “Somos optimistas con respecto a los tiempos de reparación, lo haremos lo antes posible, no obstante no se puede estimar un tiempo para la apertura del paseo ya que depende no solo del trabajo y del equipo si no que los factores climáticos y el comportamiento del rio para avanzar”, remató.