Vecinos afirman que tenía golpes el cuerpo encontrado en el baldío de la Chacra 32-33

jueves 15 de febrero de 2024 | 17:59hs.

El olor nauseabundo que provenía del interior de un baldío de la calle Lorenzini, próximo a la avenida Francisco de Haro, alertó a un grupo de vecinos del sector verde de la Chacra 32 33 de Posadas que a primera hora de esta mañana intentaba comenzar la habitual jornada laboral.

Un hombre que habitualmente realiza changas de corte de pasto y otras actividades de mantenimiento en el barrio Cristo Rey, junto a un integrante de una iglesia evangélica de la zona, fueron los primeros en toparse cerca de las 9 de esta mañana con el cuerpo sin vida de un hombre de entre 35 y 40 años en el interior de la maleza, debajo de un pequeño arbusto que da contra el muro de una casa lindante.

Si bien por estas horas se aguarda conocer los resultados de la autopsia para lograr la identificación formal de la víctima, como así también la causa del deceso, quienes residen en la zona comentaron que no se trataría de una persona en situación de calle, ya que aseguraron que el citado baldío no representa un refugio de personas en esa condición. Y resaltaron que durante todo el fin de semana largo no advirtieron nada extraño.

Según pudo saber El Territorio a partir de la consulta con vecinos de la zona, el terreno lleva varios años a sin ocuparse, y sin bien tiene una pequeña cerca que delimita el terreno, en el último tiempo el pasto fue creciendo notablemente y llegó a tapar gran parte del lugar. Es por ello que afirmaron que de no ser por fuerte olor que hoy comenzaron a sentir, desde la calle iba ser imposible advertir la presencia de alguna persona malherida.

“Yo todas las mañanas salgo temprano a saquear a mi perra hasta esa esquina, pero en ningún momento vimos ni sentimos nada raro hasta hoy que el vecino descubrió. Ayer justo fui al centro hacer unos trámites y no advertí nada, pero hoy cuando los vecinos entraron se encontraron con el cuerpo”, sostuvo un comerciante la zona, cuya esposa y otra vecina, viven a pocos metros del lugar y fueron los primeros en advertir a la Policía de Misiones del hallazgo.

Según precisó la misma fuente, la persona fallecida llevaba puesta un jean y una remera color marrón. Y aparentemente presentaba signos de haber sido golpeado, aunque esto también podría ser por el tiempo que llevaba sin vida en el lugar.

Trabajos periciales

Durante toda la mañana, personal de la División Criminalística trabajó en el lugar para la toma de pruebas, posterior a la extracción del cuerpo. Además, en la zona, efectivos policiales tuvieron que hacer un previo desmalezamiento del sector que conducía al cadáver y retirar elementos en desuso y basura que estaba acumulada entre la maleza.

Hasta el momento, no se presentaron familiares o allegados para la identificación del cuerpo, aunque por estas horas desde la Policía de Misiones y el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Marcelo Cardozo, se esperaba avanzar en esta cuestión.

Por otro lado, fuentes que intervienen en el caso apuntaron que se espera por el análisis de distintas cámaras de seguridad, tanto de viviendas particulares como de una iglesia evangélica que tiene su edificio pegado al terreno baldío. En este punto, se señaló que, por las noches, en oportunidades, ese sector próximo a la avenida Francisco de Haro suele estar oscuro, aunque los vecinos no advirtieron recientemente algún otro movimiento extraño o visita de desconocidos en el sector del hallazgo.