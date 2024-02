Falta de remisión de fondos de Nación pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo

miércoles 14 de febrero de 2024 | 6:04hs.

La falta de envío del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) por parte del gobierno de Javier Milei, pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo en el país. Es lo que planteó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La Confederación reclamó al gobierno una “urgente convocatoria a la paritaria nacional docente”, al recordar que “desde noviembre no se perciben aumentos, la inflación y el ajustazo en tarifas ocasionó una pérdida importante del poder adquisitivo”. La Ctera brindará hoy una conferencia de prensa para definir “los pasos a seguir a pocos días del comienzo del ciclo lectivo”.

De esta manera, se suma este reclamo al realizado en forma previa por todos los funcionarios del área de educación del país el viernes 9. “Las 24 jurisdicciones no estamos en condiciones de absorber lo que la Nación dejó de enviar que incluye Fonid pero también adeudas por diversos conceptos”, sostuvo el ministro de Educación Ramiro Aranda en diálogo con El Territorio.

Similar pedido lo hicieron también una decena de vicegobernadores el lunes, es decir tanto el reclamo del pago del Fonid como mostrándose en contra de los recortes de los subsidios al transporte del interior.

La falta de envío del incentivo docente y la convocatoria a paritarias, condiciona el inicio del actual ciclo lectivo en el país.

Este retraso no sucedía desde hace 26 años advirtió la titular de la Ctera al señalar que “es la primera vez que un gobierno no lo paga desde 1998, al señalar que la gestión de Javier Milei “está incumpliendo la ley” al no transferirle a las provincias el dinero del Fonid. Ese componente del salario de los maestros que paga la Nación, representa entre el 10 y el 15% de los sueldos docentes de todo el territorio nacional. Recordó que las provincias ya hicieron el esfuerzo. “Este mes los gobiernos provinciales lo adelantaron, el próximo no va a ser posible. La consecuencia es que los docentes van a cobrar menos”, señaló Alesso en AM 990, y añadió: “Una cosa es limitar gastos y otra cosa es no pagar sueldos o no construir escuelas. Esta semana vamos a tener una reunión en Ctera”, adelantó.

“Todo aumenta, los alquileres, los alimentos y ahora también el transporte de colectivos y trenes. Dijeron que el ajuste era para la casta, pero resulta que la casta era el docente, el jubilado y el trabajador que sufre directamente con estos aumentos porque su salario no aumenta”, añadió la titular de Ctera en declaraciones formuladas a El Destape Radio. A su vez Alesso denunció que “el gobierno no envió los fondos para los comedores escolares”.

Reclamo previo

Como se indicó la semana pasada, los ministros y representantes de Educación de las 24 Jurisdicciones, solicitaron al gobierno nacional “que garantice los Fondos de Financiamiento Educativo estipulado por Ley, que nos permitirán llevar adelante las políticas educativas de cada provincia”, posteó en forma previa el ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda. “Reclamos certezas y deudas que Nación debe saldar”, añadió ayer el titular de la cartera provincial. Recordó que se reclama la continuidad y las deudas de programas educativos nacionales, compensador salarial, fondo nacional de incentivo docente, conectividad y material didáctico, fondos de infraestructura escolar.

En cuanto al escrito fechado el 9 de febrero estuvo dirigido al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, en el que plantearon que representaba “un eje común” para las distintas jurisdicciones”.

También los vicegobernadores

Varios vicegobernadores de distintas provincias también manifestaron la “enorme preocupación ante la despiadada avanzada del gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”.

Entre los firmantes se encuentran, por Misiones, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y sus pares de Buenos Verónica Magario; Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solis (Formosa) y Alberto Bernis (Jujuy).

Interpretan que se trata de tomar “venganzas políticas” como la decisión de no girar a las provincias los fondos para completar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros”. Añaden que “también amenaza seriamente la educación” al añadir que es por “la decisión de Javier Milei de dejar de transferir los importes que corresponden al Fonid”.



Fatap advirtió grave deterioro del transporte

La Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) emitió un comunicado tras la eliminación de los subsidios al transporte del interior por parte del gobierno de Javier Milei. Advierte sobre el deterioro que están sufriendo los sistemas de las jurisdicciones fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y agravado por “la intempestiva decisión del gobierno nacional de eliminar el fondo compensador”

Sostiene que llega en el peor momento: “cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores –principales usuarios del transporte público–, quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro si no se adoptan medidas urgentes”.





Reclamo por funcionamiento de comedores y terminar obras