El terrritorio Fun

domingo 11 de febrero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original.mp3 - Emilia, Tini

2 Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums

3 Besos con fernet - Rusherkig y Maramá

4 Energía bacana - Sebastián Yatra

5 Houdini -Dua Lipa

6 Bubalú - Feid y Rema

7 Mejor que ayer - Diego Torres

8 Mi ex tenía razón -

Karol G

9 Columbia - Quevedo

10 Asi es la vida - Enrique Iglesias & Maria Becerra



Selva, noche, luna, peña en el yerbal

Matías Fraticelli y Renzo Sotelo en el concierto del Trío Silvestre.

Rituales en la noche para llamar eso que está esperando. Pequeños sonidos. Un golpe. Diapasón vibrante 440Hz. Todo se va poniendo a punto. El aire cálido junto a la sed que comienza a empujar, la lista de canciones.

Anahí hace casi un lustro que no canta en Posadas. La niña de los pies descalzos en las piedras del río, la de las canciones acompañando la radio a las siestas, la de las peñas y luciérnagas en el pelo. Ella brilla cuando las luces se encienden. Ska, bolero, polca, gualambao, chamamé... Cosechera de aplausos. Esta noche suena para los amigos, fuerte y claro, potente y feliz. Anahí en Misionero y Guaraní. Rolón, Rolón, que grande sos.



Todos quieren el peinado de Miley Cirus

Han pasado ya varios días desde que Miley Cyrus se convirtió en la reina de la gala de los Grammy al interpretar en vivo su éxito ‘Flowers’, por el que cosechó dos estatuillas.

Sin embargo, su peculiar show con una versión arrolladora de su hit y en la que lució una melena savage sigue dando que hablar. En TikTok, la cantante y actriz estadounidense de 31 años fue trend con los videos que replicaron su actuación y también con usuarios que buscaron emular su peinado. “Pido un tutorial sobre el peinado de Miley, lo necesito”, pidió una usuaria y otra respondió: “Yo me despierto así”.

“El peinado de Miley es un impresionante cardado leonino, tiene inspiración en los 80, también en su madrina artística Dolly Parton y en el auge Mob Wife”, explicaron en TikTok distintos estilistas que enseñaron a lograr el famoso peinado y sumaron likes.

Diego Romero y María Álvarez acompañando la presentación de su amiga Anahí Rolón.

Paola, Aukane y Lucía.

Lautaro Mendoza, Tamara Gracia, Anabella Benetto y Noelia Rolón.

Belén y Sandra, fans de la cantante misionera.