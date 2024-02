Atenderán para brindar certificados escolares

sábado 10 de febrero de 2024 | 6:04hs.

El inicio a clases trae consigo además de la preocupación en lo que respecta a la compra de los útiles escolares y los uniformes, una etapa crucial y de suma importancia para evaluar la salud de los niños y los adolescentes. En este sentido, desde el Hospital Marta Schwarz de Iguazú remarcan la importancia de que el paciente en edad escolar reciba una correcta revisión física para descartar patologías que puedan provocar inconvenientes al durante el proceso de aprendizaje.

Al respecto el médico cirujano pediátrico Gustavo Rojas, director asistencial del Hospital Samic Iguazú Marta Schwarz, explicó que si bien el centro es asistencial van a trabajar con la emisión de certificados de buena salud y certificados bucodentales. No obstante, explicó que se trabajará con un sistema de turnos previos a consultorios, con el fin llevar adelante una revisión responsable de cada niño o adolescente.

“Estos controles son muy importantes y queremos que los padres tomen conciencia de esto. En la mayoría de los casos el control anual que solicita el establecimiento escolar es el único momento en el que los alumnos toman contacto con el sistema de salud, es decir, es prácticamente la única oportunidad para detectar si el niño escucha bien, si necesita anteojos entre otras patologías” remarcó.

Asimismo, Rojas explicó que seguramente el área programática de Atención Primaria de la Salud ubicados en los Caps de los distintos barrios, trabajará con las familias que se acerquen para la emisión de los certificados. “Lo que buscamos es que los padres tomen conciencia de la importancia de la revisión medica a sus hijos, no pasa sólo por firmar un papel, si no que después los docentes manifiestan que los niños no prestan atención, tienen problemas para realizar actividades y resulta que el niño no escucha bien, necesita lentes y hasta puede presentar problemas en la cadera”.

De igual forma, remarcó que buscan volver con las consultas médicas en los dos turnos pese a las limitaciones en el recurso humano que presta servicio en el hospital. Para eso, necesitan el compromiso de los pacientes a que concurran a los turnos ya que se registra un 40% de turnos bloqueados porque las personas no acuden el día pactado.