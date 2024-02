El dengue no da tregua y amplían edad para vacunar

sábado 10 de febrero de 2024 | 6:05hs.

Tal como lo dio a conocer El Territorio, el dengue se encuentra estableciendo nuevos récords en Argentina, siendo este el brote más letal y los casos siguen en alza semana a semana. Muertos y cuadros graves forman parte de una enfermedad endémica pero que esta vez golpea con más fuerza, principalmente en las provincias del NEA.

En Misiones ya son once los muertos y desde el Ministerio de Salud Pública instan a extremar los cuidados y acudir a consulta antes de recurrir a la automedicación.

En ese sentido, se resolvió iniciar una segunda etapa de vacunación contra el dengue para personas de hasta 59 años. Hasta la fecha se vacunaba sólo a la franja etaria de entre 20 y 40 años.

Al igual que como se venía realizando, los turnos ya se pueden solicitar a través de la app Alegramed Misiones en la opción ‘atención inmediata’.

En ese marco, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud de Misiones, Eduardo Ramírez, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó sobre el panorama.

“En la provincia se está desarrollando un plan de manejo de arbovirosis desde hace mucho tiempo, ya que los mosquitos transmiten varias enfermedades y por eso se habla de una estrategia integral. Esto abarca el manejo de vectores que incluye alianzas, movilización de recursos, desarrollo de capacidades tanto internas como externas al sistema y tiene que ver con el manejo del medioambiente, manejo integrado de los vectores, el monitoreo y la evaluación”, explicó el profesional.

Asimismo, dijo que cuando la persona es picada por mosquitos infectados, existe la posibilidad de desarrollar síntomas o ser asintomático. Precisamente, cuando se manifiesta, hay algunas personas que transitan el cuadro de forma leve, moderada o graves.

En la misma línea, Ramírez indicó que si la persona tiene algún síntoma, debe evitar la automedicación y concurrir al centro de salud más cercano sea público o privado. “Esto se recomienda para una interacción del paciente con el equipo de salud. El síndrome febril inespecífico está asociado a varias patologías, entonces además del dengue tenemos otras como puede ser el chikugunya”, agregó sobre la importancia de consultar.

Según indicó, la sintomatología puede variar desde fiebre, alteraciones de la piel, alteraciones gastrointestinales, entre otras. Por ese motivo, aconsejó evitar la automedicación o usar fármacos que no están indicados en este tipo de patologías. “Es allí donde estamos haciendo la búsqueda activa para la intervención orientada a este caso y gestionar si es necesario un turno protegido o un turno priorizado”, acentuó.

En ese contexto apuntó que hay una presentación de síndrome febril en la provincia caracterizado o asociado al evento dengue y se elevó la curva de manera sostenida, por lo que hay que estar atentos y no minimizar esta situación en el ambiente familiar. “Hay recurrir al centro médico porque justamente después pasan situaciones que son difíciles de recuperar cuando ya la permeabilidad capilar está aumentada y se torna dificultoso la reposición de líquidos y otras intervenciones que se pueden hacer en este sentido”, señaló.

En lo que refiere a situación de alerta, Ramírez detalló que es cuando se presentan mareos, se tiene algo de temperatura, y ahí es cuando hay que consultar y no recurrir a la farmacia, a los consejos de los vecinos o de Internet.

“Cada individuo reacciona de manera distinta a la misma virosis porque además cada uno tiene una comorbilidad o edad o un pasado sanitario distinto, entonces es necesario que se acerque”, recalcó el profesional.

Sin distinción de sexo

El funcionario indicó que si bien en la provincia el 59% de las afectadas son mujeres y el 41% varones, con un grupo etario que va principalmente entre los 20 y los 50 años, esto puede darse por la posibilidad de que esas personas acudan más rápidamente a la consulta.

“Hay más registros de mujeres, pero no quiere decir que el varón no esté afectado sino que es simplemente por el registro. En cuanto a la mortalidad puede ser que haya una pequeña diferencia pero en el mundo y la región no tiene que ver el sexo porque afecta a toda la población y no específicamente a alguien particular. En cuanto a las internaciones en el sector público estamos con un bajo porcentaje en relación con el número de afectados”, aseguró.

En tanto, añadió que existen otras cuestiones que tienen que ver con las comorbilidades que mueven los indicadores, ya que es difícil manejar el control glucémico, la tensión arterial y otras variantes de la inmunosupresión de algunas patologías. La curva de contagios se está manteniendo, está elevada y sostenida. “No hay descenso que sea relevante y estamos trabajando en función de esta situación”, precisó.

Finalmente, Ramírez sostuvo que se tiene que trabajar fuertemente desde el plano individual contra el vector. “Esa es la principal herramienta que tenemos como familia que es tratar de evitar el contacto con el vector y una vez que ya tengo instalada la enfermedad, recurrir al centro más cercano para el manejo integral de esta situación”, finalizó.