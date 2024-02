Anahí Rolón abre el juego a nuevos sonidos y matices

miércoles 07 de febrero de 2024 | 6:05hs.

Anahí Rolón lleva altiva toda la carga de su nombre, el de la guerrera de la leyenda que lucha por su pueblo y florece con voz dulce y el de su familia de herencia artística que evoluciona.

Inquieta y creativa, tiene el rigor profesional que se necesita para trabajar plenamente en el arte.

Combina el oído minucioso y técnico de productora, la visión de manager y el alma sensible de artista.

Así, en medio de la labor de acompañar a su hermano Gera, que está en plena grabación de sus canciones nuevas, el verano la encontró con amigos que la impulsaron a volver a escena con voz propia.

Entre cervezas y veredeo posadeño nació la propuesta que superó la charlatanería y se concretó en la formación de una banda que se estrena esta semana en escenario.

“Viste esas bandas que se arman tomando algo... compartiendo algo, bueno, fue así, esto fue real”, comenzó contando Anahí, todavía un poco incrédula.

La música fluyó y de la mano de Toni Morán (bajo), Gastón Giménez (guitarra), Marcelo Mottola (batería) y Lucas Giménez (saxo), canciones llena de tierra roja recordando los orígenes, ska, rocksteady y hasta sones urbanos se desplegarán este jueves en la peña Misionero y Guaraní, marcando la vuelta de Anahí.

El lunes fue el primer ensayo de la banda y tal como refirió Rolón, la naturalidad quedó evidenciada. “Nunca había tocado con estos músicos y fue sorprendente, alto equipo y súper linda energía”, graficó.

Dando cuenta de su recorrido, Cosechero, Posadeña Linda, El Mensú, serán parte de la primera etapa del concierto, seguido de boleros en formato ska como Bésame Mucho y canciones propias con ritmo más novedoso.

“No quiero encasillarme sólo en una sola”, aseguró la cantante que ya venía planificando un repertorio que evidenciara todos sus estilos bajo un mismo foco.

En esa línea, testigo de la evolución de la música actual, confirmó que la cuestión de géneros y etiquetas quedó de lado y entendió que “la música urbana tiene mucho que ver en eso de que ya no hay solo una forma de hacer las cosas, sino que está bueno que justamente las estructuras se rompieron totalmente”. “Estuve escuchando Cosquín, por ejemplo, y hubo un montón de otros estilos mezclados en el escenario y ahí entendí que ya se abrió acá la brecha”, sumó.

Y en ese mboyeré moderno es que Anahí se encuentra plena, logra desatar su creatividad y profundizar su misión musical que acarrea desde los 5 años.

La música urbana que empezó a cultivar con Tubichá y Marko Zalazar puntualmente, le abrió un panorama inmenso de nuevas sonoridades. Y junto a experimentados productores en Buenos Aires le fue tomando el gustito al estudio, el disfrutar de estar detrás de escena. “Me fui metiendo más en lo que sea la parte de mezcla, eso me gustó mucho, entrar a trabajar en lo que es el estudio sobre todo, involucrarme en el uso del autotune...”, contó.

Es que jugando con estas nuevas herramientas descubrió la permeabilidad que ofrece la música urbana y el sinfín de posibilidades que abre. “Antes la música era como una cosa más directa y ahora pasa por un montón de cosas, un montón de emociones y entonces para llegar de un punto a otro hay muchos matices, es como un jugador de fútbol básico y lo que hace Leo con la pelota”, describió.

“No hay límites y yo creo que eso hizo que hoy la música también se vuelva súper rica. Se abrió el panorama para muchos”, insistió al dar cuenta de que el hecho de que en Argentina cinco chicas “la estén re pegando a nivel urbano”, es un ejemplo de esta apertura y de que “claramente el futuro es femenino”.

Con todo ese bagaje, conociendo el paño en primera persona, Anahí es consciente de que hay que subirse a la ola con sabiduría. Y si bien su sueño nunca fue ser una estrella llena de hits, sí fantasea con volver a plantarse frente a un público multitudinario, superando esos recuerdos de festivales litoraleños o de telonear a Franco de Vita.

Aunque esos hitos no fueron hace tantos años, ahora Anahí se para desde otro lugar, con otra expertise. Como productora y manager, hoy también es mejor artista, dispuesta a dedicarse nuevamente a sus canciones.

“Yo no hice otra cosa que no sea música en toda mi vida por eso, para mí, parar de cantar, parar el escenario fue un desafío zarpado. Hay gente que no lo puede hacer. Yo lo hice porque me gustó mucho la parte de aprender el otro lado de la música, todo lo que sea la parte legal, el estudio, la mezcla...”, indicó y aclaró que eso le permitió “entender el sonido que quiero, cómo quiero sonar”.

En ese aprendizaje que valora, también el compartir la creatividad en familia siempre fue un plus. Además de ser la manager de su hermano Gera, convive con Noelia que se dedica al diseño de indumentaria y juntas exploran creando estilos únicos.

Para su cumpleaños hace menos de un mes, el deseo fue volver a cantar. Y mágicamente aparecieron amigos como Toni Morán que impulsaron y empujaron este regreso. “Uno va encontrando gente con la que comparte los mismos sueños, los mismos objetivos y yo creo que va por ahí. A mí no me gusta forzar las cosas, necesito sentirlo muy genuino”, detalló sobre la conformación de esta nueva banda que ya avizora nuevas presentaciones.

Multifacética y versátil Anahí exuda música en cualquier formato y entre galopas, boleros y trap, lo cierto es que apunta al disfrute pleno, sin etiquetas.



Para agendar

Raíz moderna Anahí Rolón vuelve a cantar para el público con una virtuosa y heterogénea banda.Desde folclore, sones latinos y urbanos se desplegarán este jueves en la peña Misionero y Guaraní (Buenos Aires 1546) a las 22. Reservas de mesa y anticipadas al 3758-488865