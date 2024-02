La dura batalla de Yésica Frías: Su relación con el campeón del mundo Exequiel Palacios

martes 06 de febrero de 2024 | 12:25hs.

Tras ponerle fin a los 5 años de amor con el jugador de la Selección Argentina, la joven brindó detalles escalofriantes sobre el delicado momento que enfrentaron juntos.

Yésica Frías, la ex pareja de Exequiel Palacios, habló a corazón abierto sobre el fin de la relación que mantuvo con el mediocampista de la Selección Argentina y se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. A la hora de hablar sobre el detonador de la ruptura, la joven se quebró al recordar la pérdida de su bebe.

En pleno diálogo con Flor de la V, la joven -que hoy es dueña de una una marca de indumentaria y cuenta con dos locales propios- contó cómo era la relación con el futbolista y los constantes enfrentamientos con sus suegros, quienes según ella no aprobaban el vínculo que los unió durante cinco años. "Lo conocí cuando tenía casi cerrado el contrato con el Real Madrid. Yo tenía mi vida acá, trabajaba, estudiaba", compartió en “Intrusos” (América).

Una inesperada fractura intervino en los planes de Exequiel e impidió la firma del contrato con el Real Madrid. Sin embargo, no mucho más tarde, Palacios obtuvo una nueva oferta laboral en Alemania para jugar en el equipo Bayern Leverkusen y no dudó en plantearle a Yésica que viajara con él. En ese entonces, ella trabajaba en el sector de salud del Municipio de Tigre.

"Cuando me dice que nos íbamos para Alemania (cuando él comienza a jugar en el Bayern Leverkusen) para mí fue muy chocante, yo tenía que dejar mi vida, mis proyectos. Yo acepto irme porque se sentó conmigo y me dijo que yo era la mujer que él quería que lo acompañe, él tenía intenciones de que formemos familia, yo con él lo mismo", aclaró.

Acto seguido, Frías reveló que con Exequiel intentaron contraer matrimonio, pero se encontraron con un obstáculo: la madre de Palacios no quería darles la partida de nacimiento. “Era todo una excusa. Cuando terminó la Copa América, nos casamos, y los padres le dijeron de todo", detalló la ex pareja del jugador. Por otro lado, Yésica sumó que antes de formalizar su vínculo firmó una separación de bienes por exigencia de sus suegros quienes pretendían que ella abandonara la casa donde convivía con Palacios en Europa cada vez que viajaban a verlo.

Un doloroso momento: el embarazo que perdió Yésica Frías con Exequiel Palacios

Yésica reveló que el padre del futbolista la intentó agredir. La joven empresaria aseguró que aquella violenta situación puso en jaque su relación, que nunca volvió a ser la misma. "Me quiso pegar y Exequiel se puso en el medio, y terminamos los dos llorando", compartió, visiblemente angustiada, para luego explicar que con Palacios incluso perdieron un embarazo previo al Mundial en Qatar 2022 cuando ya atravesaban problemas en la pareja.

"Terminé perdiendo un embarazo. No se escuchaban los latidos y me enteré ahí en el hospital, en el momento. Era un montón para mí porque él tenía un Mundial. Me dijeron que no latía, que me tenía que hacer un raspado y yo no quería. En ese momento se me pasaron un montón de cosas por la cabeza y llamé a mi médico de cabecera de acá. Una amiga mía habló con un obstetra que me acompañó muchísimo porque yo allá en Alemania no tenía nada. Me la pasaba llorando encerrada en el vestidor hablando con médicos”, detalló sobre el momento más difícil que le tocó atravesar.

En cuanto a la reacción del jugador sobre la pérdida del bebé, Frías dijo: “Creo que él fue más fuerte que yo, porque yo salí del consultorio, le dije lo que había pasado y nos abrazamos. Estuvimos tres días tirados en la cama llorando”. En este sentido, la empresaria remarcó que perdió el embarazo de manera natural por sugerencia de los profesionales ya que consideraron que era “muy prematuro” y ella era “muy primeriza” para someterse a un procedimiento invasivo como lo es el raspado. "Estuve una semana revolcada en el piso, tratando de superar eso y sola, hasta que llegó mi mamá", subrayó.

“Fue muy duro pero la cabeza me hizo un ‘click’ y me volví a Buenos Aires un mes y medio después. Yo me volví en noviembre. La familia de él estaba ahí (en Alemania) para que él (Exequiel) estuviera tranquilo. Yo decidí venirme, hacerme estudios y después nos íbamos a encontrar en Qatar”, sentenció.

Al ser consultada sobre el final de la relación, Yésica manifestó que después de Qatar sintió que “se le subieron los humos de campeón y cambió”. “Me dijo: yo te amo, pero quiero estar solo. Y él ya me venía engañando desde diciembre, todavía estoy esperando hace un año que me de el divorcio", concluyó.