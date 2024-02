Milei a punto de lograr poderes especiales

domingo 04 de febrero de 2024 | 6:00hs.

La ley ómnibus tiene media sanción. Lo que tanto criticaron radicales y referentes del PRO, que ahora se transformaron en entusiastas promotores a favor de concederle al libertario facultades legislativas. El martes se votarán los temas más sensibles, como las empresas a ser privatizadas. Legisladores del bloque Innovación Federal, que integra la Renovación, lograron que Nación se comprometiera a eliminar las retenciones de las economías regionales. La construcción en emergencia por paralización de la obra pública. Productores yerbateros reclamaron mejores precios

El presidente Javier Milei logró conseguir los primeros avales para alcanzar los anhelados superpoderes para gobernar. En marzo del 1996, son recordados los superpoderes que se le otorgaron al entonces presidente Carlos Menem y a su ministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien se los volverían a conceder en medio de aquella crisis del 2001. Pero la Ley de Superpoderes fue aprobada recién en 2006 y otorga al jefe de Gabinete atribuciones ilimitadas para realizar movimientos presupuestarios, sin control parlamentario. Como se indicó, luego lo utilizaron las demás gestiones en mayor o menor medida.

En esta oportunidad, Milei recibió el evidente entusiasmo de aliados como el PRO y la mayoría del radicalismo, con excepción de Facundo Manes, quien realizó un encendido discurso contra Javier Milei por la ley ómnibus, como se verá más adelante. Finalmente, la Cámara de Diputados de la Nación, en votación dividida, 144 a favor y 109 en contra, le dio a Milei la primera señal de que está cerca de obtener amplias facultades para gobernar. Todo lo previo incluye la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como ley ómnibus, que a su turno -si el Senado la convierte en ley- le otorgará al presidente autodefinido anarcocapitalista para hacer los recortes que considere necesario o reformas de la actividad económica. Se conoció que tras la aprobación en general de la ley ómnibus, no se compartió con los legisladores en el recinto un dictamen impreso que contuviera las modificaciones discutidas en los últimos días.

El gobierno plantea la necesidad de llevar adelante un programa de shock, que no trae buenos recuerdos a los argentinos desde el implementado y recordado en sesión de diputados de quien fuera ministro Martínez de Hoz durante la dictadura militar, pasando por el caso de Menem hasta Macri.

Hasta el momento, Milei consiguió la media sanción en Diputados. Para lograrlo debió meter motosierra, es decir recortar sus pretensiones, esta vez no por decisión propia, sino presionado por los gobernadores en el marco de la negociación. De esta manera se redujeron a casi la mitad los 664 artículos del proyecto original que había elevado el Ejecutivo. Se entiende que fue un triunfo político del gobierno nacional, pero con alto costo, ya que debió eliminar todo el paquete fiscal para conseguir los votos por la negativa de las provincias. Además, debió renunciar a los pretendidos aumentos impositivos a los salarios y las exportaciones. Y aún así no se sabe si tendrá que avanzar con más recortes, porque tras ser aprobada la megaley en general, resta ahora discutir algunos de los más de 300 artículos que quedaron en pie de la iniciativa. Los diputados, el martes en sesión, volverán a abordar las normativas más polémicas y, de superar tal instancia, el gobierno deberá aguardar contar con similar aval en el Senado. Para lo previo y para lo que viene, el libertario debió negociar y buscar consensos con la casta, a la que siempre denostaba. De esta manera, consiguió no sólo el apoyo de los 38 votos de la minoría oficialista de ultraderecha -porque La Libertad Avanza (LLA) es la tercera fuerza en un Congreso que se compone de 257 diputados-, sino que además fue fundamental el acompañamiento de las fuerzas tanto aliadas como opositoras. Como positivo, el parlamento argentino volvió a darle preponderancia al consenso, los debates para llegar a un acuerdo, tal como dicta la democracia.

Modificaciones logradas desde Misiones

En representación del bloque de Innovación Federal, el diputado nacional de Misiones Carlos Fernández planteó el apoyo para dotar al Ejecutivo de las herramientas para poder gobernar, allí anticipó acompañar la votación en general y la reserva realizada para el momento de la votación en particular. En forma previa, los misioneros lograron que se hicieran correcciones en parte del proyecto que eran perjudiciales para la tierra colorada. En tal sentido desde la Renovación destacaron que, mediante una posición firme de los diputados de Innovación Federal, se logró que la Nación se comprometiera a eliminar las retenciones de las economías regionales, un punto muy festejado por sectores como la forestoindustria.

Desde la Renovación se planteó que claramente es un nuevo gobierno nacional diferente al anterior y consideraron que lo más democrático es dejarle que muestre gestión. Pero dejaron en claro que la posición de Misiones siempre será la defensa de la provincia y a favor del reclamo de los misioneros.

Una nueva desilusión

Como se dijo en forma previa y en medio de la maratónica sesión, el diputado nacional de la UCR Facundo Manes, en disidencia con el sector de la UCR encabezado por el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, se pronunció absolutamente en contra del proyecto. Su discurso primero apuntó contra Milei al sostener que el país necesita estadistas, no leones, y recordó que el ajuste lo iba hacer la casta y lo primero que hizo fue rodearse de la casta y encarar un ajuste brutal sobre la clase media, trabajadora y sectores populares. Cuestionó que se toman decisiones improvisadas y que la libertad avanza es para unos pocos y exigió un capitalismo con rostro humano. Para concluir sostuvo que gran parte de los votantes de Milei está cayendo en una nueva desilusión. Sólo Manes y su compañero de bancada Pablo Juliano votaron en contra, el resto de la UCR votó a favor, después de haber sido vapuleados por el presidente. Que hayan acompañado está dentro de los juegos de la política democrática, pero lo peor fue el triste rol que eligieron, al hacer alardes de apoyo a un gobierno que asfixia a las universidades y a las ciencias, baluartes del radicalismo. Hasta en sus redes sociales diputados radicales festejaron con alegría la aprobación de la ley impulsada por la derecha argentina. Con estas actitudes, no es casual que el partido centenario no gobierne el país desde el 2001 y la provincia desde 1987.

Genera dudas

En LLA festejan haber obtenido siendo minoría, la media sanción, con un porcentaje de apoyo similar al obtenido en segunda vuelta (56,9%). Pero quedan muchas cuestiones por resolver y los gestos del gobierno nacional hacia las provincias no son las mejores. Cuando aún seguía resonando aquella amenaza del presidente de dejar sin un peso a los gobernadores sino aprobaban la ley ómnibus, esta semana se conoció que a muchas provincias efectivamente les recortaron en enero el 98% de las transferencias discrecionales a las provincias. Con el agravante de una importante caída de la coparticipación en el primer mes del año en torno al 13%, como le sucedió también a Misiones.

Por eso, se espera que el martes comience otra discusión. Entre los puntos clave a resolver está la cantidad de empresas a ser privatizadas, que por ahora se redujo de 41 a 27, quedando afuera de tal posibilidad, por ejemplo, la petrolera YPF; además la reforma penal como también hay resistencia para otorgarle la libertad de contraer prestamos, sin aval del Congreso. Es lo que hizo su socio Mauricio Macri y terminó endeudando a varias generaciones por un total de 44.0000 millones de dólares que aún se sigue negociando.

De hecho, tras lo que representó la séptima revisión de pagos, el gobierno de Milei recibió esta semana el primer desembolso del FMI de unos 4.700 millones de dólares. Una vez más, casi la mitad de ese dinero volverá al FMI, porque servirá para pagar vencimientos de deudas.

Los 50 días de gobierno

A 50 días de haber asumido Milei la presidencia, la población empobrecida es la que más soporta los ajustes que se están haciendo, tanto para alimentarse como movilizarse. Es lo que termina reflejando la encuesta realizada por la empresa de opinión pública Giacobbe & Asociados, al revelar que el 68.5% de los argentinos se está privando de consumos habituales comparado al verano pasado. Dicha encuestadora que es cercana al PRO, señala que en un 75,2% de los consultados afirman que los funcionarios no se están restringiendo de sus gastos, lo que implica que la casta por ahora, no está pagando la promovida reforma ni el ajuste, como había prometido Milei.

Los asalariados soportan subas diarias en el precio de diversos productos y se vienen registrando menos consumo y el poder adquisitivo de los ciudadanos cada vez es menor.

Sólo los supermercados estiman caída de ventas durante enero de alrededor del 15%. En cuanto a las proyecciones de la inflación de enero se ubican por encima del 20%. El dato oficial que terminará detallando el número exacto del Indec recién se conocerá el 14 de febrero, paradójicamente en el día de San Valentín, cuando nadie imagina que los ciudadanos estén enamorados de los precios altos. Pero en economía, mientras unos pierden otros logran buenas ganancias. De eso no se pueden quejar los inversores en acciones y bonos, entre los que se encuentran las entidades bancarias y grandes firmas, a quienes enero les dejó ganancias que promedian el 64%.

Efectos de la paralización de obra pública

Los que todos temían que podía suceder en la construcción, se vuelve cada vez más inminente: la gran pérdida de fuente laboral, por la paralización de la obra pública en el país. Como la última alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) declaró el jueves en Estado de Emergencia al sector a raíz de la paralización de la obra pública en todo el país.

Como advirtió este matutino hace diez días, la crisis del sector estaba reflejada en la paralización de las principales obras públicas que venía ejecutando la Nación como ocurre en Misiones desde obras viales, hospitales, escuelas y viviendas. Datos nacionales dan cuenta que hay 3.500 obras frenadas y nadie brinda precisiones desde la Nación sobre lo que ocurrirá a partir de ahora.

Reclamo a Nación por precio de yerba

Un tractorazo en San Pedro salió a pedir a la Nación mejores precios para la hoja verde de yerba mate y continúa la paralización de cosecha. Ello sucede mientras se mantiene la idea del gobierno nacional de la derogación mediante el DNU 70/2023 de cinco artículos que diera origen -mediante la ley 25.564- al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

El tema está judicializado y a última hora de ayer se conoció que el instituto tiene nuevo presidente. Se trata del ingeniero agrónomo Daniel Notta, según informaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Será quien deberá empezar a responder al reclamo del sector.

Esta semana productores de yerba mate de San Pedro salieron a reclamar mediante un tractorazo, mejores precios. Solicitan a la Nación que eleve el precio del kilo de hoja verde, que en la actualidad oscila entre 220 y 240 pesos, a 505 pesos de contado. Para intentar lograr ese monto, los productores tras recorrer la localidad del Norte con sus maquinarias, decidieron en asamblea seguir con el paro de cosecha en aquellos casos donde no se paga el valor que exigen.

Justamente el tractorazo quedó asociado a similar manifestación que hicieron los productores en el 2001, que luego daría origen al Inym ahora degradado en el megadecreto de Javier Milei. Llama la atención además la determinación del gobierno nacional de mantenerse con la idea de quitarle facultades al Inym, porque la producción yerbatera es una de las más estables –se mantiene en verde– en el semáforo mensual de Coninagro que no se puede decir lo mismo de otras 18 economías regionales.

Los productores sienten que con la determinación de Milei de quitarle facultades de establecer precios al Inym, viven una similar experiencia a cuando el entonces presidente Carlos Saúl Menem y el ministro Domingo Cavallo, en los 90, dispusieron la desregulación del mercado, como se pretende ahora.

En varios ámbitos, recordaron cómo muchos productores habían levantado la bandera de La Libertad Avanza y ahora empiezan a percibir que el cambio no era lo que esperaban. Ahora se sumó que Milei designó a un hombre de Ramón Puerta en el Inym. En la protesta quedaba la duda de cómo se definirán los nuevos precios, que hasta ahora lo hacía cada seis meses el Inym o si este organismo no lograba ponerse de acuerdo por unanimidad con los valores terminaba definiendo, pero con estimaciones previas de cada sector, por laudo la Nación.