Se suman más víctimas fatales por los incendios en Chile y crece la preocupación

sábado 03 de febrero de 2024 | 15:55hs.

Los incendios forestales que tienen lugar en la región de Valparaíso mantienen en vilo a Chile y a los turistas que se encuentran vacacionando en ese país. En las últimas horas, el presidente Gabriel Boric declaró estado de excepción por la catástrofe que, hasta el momento, se cobró 46 vidas. Según los medios locales, hay más de 23.000 hectáreas afectadas y las llamas se siguen expandiendo.

Bomberos de Chile combaten el devastador incendio forestal que tiene lugar en Viña del Mar y Valparaíso. El presidente chileno, Gabriel Boric confirmó un total de 46 fallecidos en los múltiples incendios registrados desde el viernes en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al este de Santiago y alertó de que el número de víctimas mortales "aumentará en las próximas horas".

"Tengo la confirmación de que hasta el momento se registran 40 personas fallecidas durante los incendios y 6 adicionales en recintos hospitalarios producto de las quemaduras (...) Dadas las condiciones de la tragedia, el número de víctimas de seguro aumentará durante las próximas horas", dijo Boric en cadena nacional.

El efecto de las llamas afectó de manera directa poblaciones enteras, más de 23 mil hectáreas de bosques se quemaron. Las autoridades locales evacuaron a las comunas del interior debido al riesgo para los habitantes y turistas. Las playas chilenas se cubrieron de humo negro, llegando incluso a localidades más lejanas como Concón, Reñaca, Quintero y Maitencillo, situadas a casi un centenar de kilómetros del epicentro de la catástrofe.

"Se ha dispuesto el fortalecimiento de capacidades operativas tanto aéreas como terrestres para poder enfrentar los incendios especialmente en aquellos lugares que se encuentran más activos y que tuviesen proyección de riesgo para viviendas. Estamos ante un incendio que tiene características muy complejas con temperaturas y condiciones climatológicas que pueden hacer variar el comportamiento del fuego en cuestión de minutos. Hay estar atentos a las evacuaciones que se van a realizar de manera preventiva y poder hacerlo de manera ordenada y tranquila. Para eso también se ha dispuesto un contingente del ejército y carabineros", expresaron autoridades chilenas.

Los equipos municipales de Viña del Mar se encuentran desplegados en su totalidad en coordinación con otros organismos estatales para afrontar la emergencia generada por los incendios que aún se encuentran activos y han afectado a 7 sectores de la comuna, con cientos de casas destruidas y miles de damnificados.

La cuenta oficial de CONAF entrega información de prevención y control de incendios.

La alcaldesa Macarena Ripamonti pidió la colaboración de la comunidad y los turistas que se encuentran en la zona: “Hoy es un día en el que todos nuestros servicios están dirigidos a la atención del incendio. Por favor, hoy día maneje su basura dentro del hogar, tenga consideración, hay limitaciones a la movilidad y al desplazamiento de las personas, no salga si no es necesario, no vaya a los servicios de salud si no es necesario. Necesitamos disponer los servicios de salud, de recolección y disposición de residuos exclusivamente para miles de personas que han sido siniestradas en los más de 7 puntos en Viña del Mar”.

Plan de contingencia para los damnificados

El Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (COGRID) se reunió y dispuso la conformación de albergues y centros de acopios de ayuda. “Los equipos municipales están desplegados, particularmente recibiendo a las personas albergadas, disponiendo los servicios públicos para la adquisición de elementos de protección personal”, dijo Ripamonti y agregó que se espera desde SENAPRED la llegada de cargadores frontales y camiones tolva para el combate de los incendios.

En cuanto a los albergues, desde el Municipio de Viña del Mar señalaron que “en este momento necesitamos agua, kit de aseo y a las organizaciones de primer apoyo que ya nos están ayudando, que ya estamos coordinando desde el municipio junto con el Ministerio de Desarrollo Social”.