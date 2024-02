Se acrecienta la producción de mandioca nueva en ferias y mercados

sábado 03 de febrero de 2024 | 5:30hs.

La producción y oferta de mandioca nueva se destacan entre las opciones de verano de las ferias francas y mercados abastecedores misioneros. La raíz empezó a salir a la venta en diciembre y hoy está presente en mayor cantidad.

Los productores explicaron que hacia marzo o abril la cosecha estará a pleno y se espera volcarla tanto al mercado local como hacia otras provincias. La zona de Gobernador Roca es uno de los núcleos productivos más característicos, pero hay otras localidades del Sur provincial que se vienen destacando en el abastecimiento a la capital.

Al Mercado Concentrador de Posadas llegan productores de varias zonas.

Desde la producción se recordó que el cultivo es infaltable entre los agricultores y se explicó que además de la venta directa también en parte la terminan usando como complemento para la dieta de sus animales de granja.

La vieja, más que la nueva

Silvia Sanabria es productora de Gobernador Roca y trae parte de su producción a la feria franca de Itaembé Miní. En diálogo con El Territorio contó que hasta enero su clientela buscó llevar la mandioca vieja (de más de un año) por su menor precio. Y en varios casos la piden por cajón para compartir entre familiares o conocidos.

“El kilo de mandioca vieja estuvo muy estable, a 400 pesos y por eso más gente la pide. La mandioca nueva, en tanto, empezó a 1.000 pesos, después bajó a 800 pesos y no sé si seguirá bajando”, observó.

Agregó que “la venta de enero estuvo muy quieta. La inflación limita mucho la compra de la gente. En general tenemos muchos compradores que llegan bien temprano para buscar ofertas y tratan de comprar para la semana”.

Así detalló que “un cajón de mandioca tiene unos 18 kilos y hay personas que nos compran así directamente. También si hacen un pedido grande, con otras verduras, les podemos llevar a domicilio sin cargo”, ejemplificó la feriante.

Mauricio Neubauer, a cargo de un puesto de Gobernador Roca en el Mercado Concentrador de Posadas, también destacó el pedido constante de mandioca. Y recordó que la falta de lluvias comenzó a preocupar.

Las plantas de mandioca infaltables en las chacras de Gobernador Roca y de casi toda la provincia.

“La mandioca nueva empieza a salir para las fiestas de fin de año. En las chacras los productores tienen las plantas en lotes escalonados para ir sacando mes a mes. Hasta hace poco el tiempo estaba acompañando, pero ahora se empezó a sentir la falta de lluvia. Es más difícil sacar las raíces, porque al estirar la planta con la tierra seca, las raíces se rompen más”.

Neubauer reconoció que la mayor venta de mandioca se generó con los altos valores que alcanzó el precio de la papa. “La mandioca es una alternativa y si se lleva por cajón es mucho más económica. El cajón de una mandioca nueva (de unos 18 kilos) hoy está a 9.500 pesos, así el precio por kilo está a un poco más de 500 pesos”, ejemplificó.

Por último, Neubauer recordó que a partir de la próxima semana estarán con su oferta de productos en el Mercado Central de martes a sábado.

Una raíz, muchas variedades

Martín Domínguez es coordinador de un proyecto estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Misiones y explicó que hay muchas variedades de mandioca que se plantan en Misiones, pero básicamente hay dos destinos: para consumo directo o para las industrias de almidón.

“En mandioca tenés muchas variedades, pero los productores en general se inclinan por dos o tres. Hay una que se llama coloradita, tacuarita, hay una variedad Petroski, Rocha y después otras que se plantan con destino industrial. La variedad Rocha es la que más puede sufrir por el ataque de plagas. Pero hasta ahora viene bien, salvo algunos productores que estuvieron con ataques de marandová (una mariposa)”, detalló.

Por otro lado, confirmó que hacia marzo habrá una mayor oferta del producto regional. “Desde marzo hasta junio es cuando se observa la mayor cosecha de mandioca de buen tamaño. En agosto las plantas empiezan a brotar de vuelta y absorben las raíces, eso hace que tengan menos almidón y estén más fibrosas”.

Pelada, una opción establecida

José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Misiones, contó que los productores están trayendo de sus chacras más raíces para la venta. “La mandioca nueva está llegando en mayor cantidad y más gruesa. Se vende y cocina muy bien. Los productores la ofrecen a entre 800 y 1.000 pesos. Varios compradores llevan hasta por cajón pagando entre 8.000 y 10.000 pesos”

El directivo recordó que es un producto infaltable en la oferta de vegetales que se producen en la chacra y que más productores la traen. “La zona productora por excelencia es Gobernador Roca y las colonias aledañas. Pero también están llegando productores que la traen desde Andrade, de Cerro Azul, Colonia Taranco, El Soberbio, de Panambí. En cada chacra hay al menos una parcela plantada”.

Recordó que en caso de no vender o consumir toda su producción, las plantas de mandioca sirven como alimento para los animales en época en que hay menos forrajes naturales.

Villasanti acotó que otra forma de consumo se da con la variedad de mandiocas peladas que traen algunos expositores en tachos con agua. “La mandioca pelada y en bolsitas es una modalidad que el consumidor posadeño exigió y ahora es muy frecuente su oferta. Es un producto que hace ahorrar tiempo y simplifica el consumo. Incluso la mandioca nueva también viene así pelada lista para cocinar”.



Pérdidas en Roca por el clima inestable

La producción de mandioca en la zona de Roca está en una situación complicada, donde los productores buscan alternativas para tener ventas, aunque la cosecha fue menor producto a las inclemencias climáticas.

Al respecto, Damián Abegg de Ruiz de Montoya, comentó a este medio que algo de producción logró recuperar, pero aún así se retrasó el crecimiento de la mandioca por la caída de granizo que causó en los meses de octubre y noviembre cuando se realizó la plantación para tener el producto. “Hubo semanas que no se sacó ni para consumo propio, estuvo muy finita debido al granizo a pesar de que se recuperó algo de las plantas”.

Por otra parte, Néstor Brendler, también en suelo montoyense, dijo que las lluvias complicaron, además no favoreció ya que hay plantaciones a las que les agarró la peste y se dieron fallas en la producción. “Es así la vida del agricultor, hay años buenos y otros no tanto”, expresó. A su vez, comentó que tras las lluvias acontecidas en los últimos meses, perdió el 70% de la cosecha y no tiene otro rubro para trabajar en estas circunstancias.