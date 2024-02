Reconocen que a los universitarios les faltan técnicas de estudio y se frustran

sábado 03 de febrero de 2024 | 6:00hs.

Las facultades e institutos de estudios terciarios de la provincia ya se encuentran con las puertas abiertas. Algunos comenzaron con el dictado de los cursos de ingreso mientras que otros todavía se encuentran en etapa de inscripción para quienes aún no definieron qué estudiar.

A su vez, en pocos días más comenzarán las mesas de examen en las universidades y la ansiedad de los estudiantes está a flor de piel. En ese sentido, desde principios de enero la Agencia Universitaria de Posadas desplegó diversas actividades gratuitas para los alumnos de nivel terciario o superior.

Una de las principales demandas tiene que ver con talleres donde potencian las técnicas de estudio y otro donde trabajan la gestión de las emociones, dos áreas en las que admiten que están las principales carencias de quienes anhelan contar con un título. Los coletazos de la pandemia de coronavirus aún se notan, a los chicos les cuesta desde generar grupos de estudio hasta tener la rutina de sentarse a estudiar y extraer las ideas centrales de los materiales académicos propuestos por cada una de las asignaturas.

Hábitos

“Nos llegan muchas consultas para la preparación de exámenes, las técnicas y hábitos de estudio”, contó a El Territorio Mariana Andrujovich, coordinadora de la Agencia Universitaria Posadas.

“Tenemos un público universitario que transitó sus últimos años de educación secundaria o los primeros de la universidad en la pandemia de Covid-19. Entonces también vienen con una cuestión vincular de trabajo en grupo, les cuesta un poco más”, agregó.

En un mundo donde lo digital está a la orden del día, el objetivo es poder combinar eso con apuntes, libros o manuales de texto impreso.

Los cursos de ingreso, con alta demanda. Foto: GIANELLA PEROTTI

“Creemos que la tecnología potencia muchas cosas, pero que tiene que estar acompañada de otros procesos. Obviamente que hoy los estudiantes leen libros, pero ya no sacan fotocopias porque tienen un costo importante. Entonces cada uno lee desde su celular o desde la computadora. Las universidades usan mucho las bibliotecas virtuales, pero eso tiene que ir acompañado de sentarse una cierta cantidad de horas en la silla, hacer un subrayado, trabajar con técnicas específicas, leer varias veces el mismo material, hacer diferentes tipos de lectura, desde lo global primero a una mucho más en profundidad, con el abordaje de otros temas”, explicó sobre las cuestiones que trabajan con los estudiantes que se acercan a la agencia en Jujuy 1420, de la capital misionera.

En los encuentros que se organizan en base a la demanda trabajan diferentes técnicas como la realización de mapas conceptuales, cuadros comparativos, sinópticos o anotaciones al margen de un texto, entre otras propuestas.

“Eso se desarrolla en términos individuales porque cada persona lo hace de manera diferente, a algunos les sirve estudiar a la mañana, a otros de noche. Algunos prefieren leer en voz alta o en grupo, porque la vida universitaria no deja de ser eso, el trabajo en grupo con otros compañeros, con otros profesionales”, dijo Andrujovich.

Apuntan a esas estrategias mencionadas porque se dieron cuenta que muchos estudiantes que consultan llegan desencantados o incluso pensando en dejar la carrera que eligieron.

“Notamos que hay chicos que vienen frustrados porque no tenían estas herramientas, de hecho en las entrevistas que fuimos haciendo en la agencia sale mucho esto, a veces uno tiene resueltas cuestiones económicas o de vivienda, pero no pudo hacer su grupo de estudio, no enganchó un grupo de compañeros y le cuesta avanzar. Insisto en que son grupos de estudiantes que transitaron cuarto y quinto año del secundario en formato virtual. Eso hace que te cueste más relacionarte con el de al lado, que te cueste trabajar en grupo, generar otros tipos de enlace, todo eso se trabaja en los talleres con el equipo psicopedagógico, que lo que hace es acompañar ese proceso de los estudiantes, desde este espacio que tenemos que es la agencia universitaria”, explicó.

Elegir

Todos los talleres de la Agencia están con las inscripciones abiertas y se puede consultar al WhatsApp 376-4118045 o al Instagram @agenciauni.posadas donde tras completar un formulario con el taller del que desean participar se les asigna un día para concurrir.

Uno de estos encuentros que está en agenda para el jueves de la semana próxima tiene que ver con el irse a vivir solo y la independencia. “Se va a brindar un contenido preventivo sobre cuestiones que hacen a la vida de una persona que recién se muda sola, como saber manejarse con la electricidad, el gas, el agua para acompañar ese proceso nuevo que uno tiene cuando se muda y se va de la casa de origen”, detalló.

Mientras tanto también ofrecen orientación vocacional a quienes todavía no se definieron sobre qué carrera elegir para su futuro profesional. “Es una de las cosas que más preguntan en este momento y tiene que ver con las carreras que pueden estudiar en Posadas, porque tenemos un público que no se decidió en el mes de noviembre o diciembre, entonces ahora ya tiene un poquito más de apuro por la fecha en la que nos encontramos”, añadió la coordinadora.

En ese sentido, comentó que no se orientan a un solo grupo de personas.

“Las actividades educativas que estamos desarrollando están destinadas a estudiantes que ingresan a la carrera, que están eligiendo, como también aquellos que ya están estudiando y tienen que reforzar”, finalizó.



El problema se nota en facultades

Lo planteado desde la Agencia Universitaria de Posadas es transversal a todas las unidades académicas.

En San Vicente, la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau) tiene una realidad similar. “Siempre en el ingreso a la universidad hay un quiebre y más a una pública. El estilo de estudio, la forma, los textos que uno tiene que abordar son diametralmente opuestos a los textos de secundaria”, señaló al respecto Amalia Faut, secretaria académica de la Unau, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

“Con la situación en la que está la educación actualmente percibimos que se está profundizando ese quiebre. Y como una institución educativa y más con el rol social que tenemos que cumplir, tenemos planes institucionales de acompañamiento a las trayectorias académicas para prevenir la deserción y poder incrementar la autonomía del estudiante para generar habilidades al momento de tener que abordar, por ejemplo, textos académicos”, agregó.

“Es una problemática que reconocemos y muchas veces esa es la razón por la cual los chicos terminan diciendo ‘esto no es para mí’ y dejan la carrera. Y quizás no es así sino que hay que tener otras herramientas”, explicó al tiempo que destacó: “La universidad es para todos, no es para un grupo o un sector que está en una situación diferente”.

Faut contó que en la Unau comenzaron el jueves los cursos de ingreso a las seis carreras universitarias y terciarias que ofrecen y que este año hubo casi 1.000 inscriptos, un número que se mantiene con los años.

La propuesta más demandada es la licenciatura en Kinesiología y le sigue la tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica.

“Ya tenemos egresados de todas las carreras y notamos que se cumple el ciclo del egresado con salida laboral. Nuestros estudiantes llegan de toda la provincia pero principalmente desde San Vicente, San Pedro y Dos de Mayo. Pero también hay chicos de Posadas, Eldorado, Leandro N. Alem, Aristóbulo, Puerto Rico, Wanda, Iguazú y Garupá”, cerró.

En cifras

$160.000

Los cursos preparatorios para poder ingresar a la carrera de Medicina tienen un valor que ronda los 160.000 pesos entre cuotas y matrícula en Posadas.

1.000

La Universidad Nacional del Alto Uruguay arrancó con los cursos de ingreso para unos 1.000 estudiantes. Kinesiología sigue siendo la carrera más buscada.





