El territorio Fun

1 La original.mp3 - Emilia, Tini

2 Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums

3 Besos con fernet - Rusherkig y Maramá

4 Energía bacana - Sebastián Yatra

5 Houdini -Dua Lipa

6 Bubalú - Feid y Rema

7 Mejor que ayer - Diego Torres

8 Mi ex tenía razón - Karol G

9 Columbia - Quevedo

10 Asi es la vida - Enrique Iglesias & Maria Becerra



Entre campings y cafés

El verano propone distintas actividades para aquellos que gozan de tomarse unas vacaciones o eligen los fines de semana para alejarse de la vorágine cotidiana. Así, mientras en Posadas, por ejemplo, los cafés convocan cada día más gente, en el Norte de la provincia, los espacios verdes y con cascadas son de lo más visitado. El parque Lago Urugua-í en Puerto Libertad, es un lugar para el disfrute en plenitud de la naturaleza, por ejemplo. Selva, pileta y todas las comodidades para el acampe son un plus que celebran estos visitantes.





Clota, la ‘vaca-perro’

Facundo Aguilera, un joven cordobés de 22 años, lleva siempre la ternura a las redes sociales con su peculiar relación con Clota, una vaca muy especial que se comporta de manera similar a un perro. Su cuenta de TikTok, @facuaguilera_ok, cuenta con miles de seguidores que siguen las travesuras y la alegría de Clota.

La historia de Clota comenzó hace 12 años, cuando Facundo y su padre la encontraron a un costado de la ruta en la zona Dique Los Molinos. La pequeña vaca, con fracturas expuestas en las patas traseras, tenía solo un mes de vida. Decidieron rescatarla y llevarla a casa, convirtiéndose en parte de la familia Aguilera. Clota, que pesa alrededor de 600 kilos, responde a su nombre y muestra entusiasmo cuando reconoce el ruido de los coches de sus visitantes. Su comportamiento juguetón y afectuoso la convirtió en una verdadera estrella de las redes.

Santiago y Carla tuvieron una parada obligada en su tour de acercamiento al café de especialidad en Sofio. foto: Marcelo rodríguez

Brandon Brítez y Daniela Martínez llegaron de Buenos Aires y se dieron algunos gustos en su recorrida por Posadas, como un desayuno en Cafeto. foto: M. rodríguez

Nazarena Dos Santos compartió un apetecible desayuno en Cafeto junto a su mamá Liliana Coutto, ¿El motivo? El cumple. foto: Marcelo rodríguez