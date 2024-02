jueves 01 de febrero de 2024 | 8:47hs.

Cuando Marcelo Dei Castelli decidió presentarse para ser presidente de la Liga Posadeña tenía claro que el desafío era grande. El fútbol capitalino necesita, hace un largo tiempo, ordenar cuentas, papeles y darle un impulso a lo deportivo.

Nada es sencillo, sobre todo en los tiempos que corren. Cada partido, cada movimiento, cada fin de semana, significa dinero para las arcas de los clubes. Hay que administrar recursos en tiempos turbulentos. Esa es la misión de Dei Castelli, quien llega con los pergaminos de haber realizado un gran trabajo al frente de Mitre, que hoy sueña con el ascenso al Federal A.

No es lo mismo, claro. La Liga Posadeña tiene intereses y objetivos distintos. Además no es un club, sino un conjunto de clubes, es decir un conjunto de distintos objetivos. “Hay cordialidad y muchos objetivos distintos, pero necesitamos crecer como Liga para poder competir. Tenemos que ser lo más profesionales dentro de lo que nos toca. Tenemos que nivelar para arriba”, pidió Dei Castelli.

“El desafío es inmenso y estamos en eso. Queremos que todo esté organizado”, agregó el presidente de la Liga Posadeña, que espera tener un 2024 más planificado que el 2023. Por eso habrá varios cambios en cuanto al formato, no solamente de la Primera, sino de la B y los torneos de Reserva, ya que la idea de la nueva dirigencia es “jugar muchos partidos”.

Uno de los grandes conflictos del año pasado en la Liga fue con los árbitros. Los colegiados pedían más dinero para dirigir y se llegaron a suspender partidos por falta de árbitros. “Estamos armando un equipo de árbitros que haga escuela, que entrene, que estudie, porque era el gran problema de la Liga. La idea es que ahora haya mayor obligación y responsabilidad de parte de ellos”, explicó Dei Castelli.

De esta manera, la Liga espera contar con un plantel mayor, que pueda dedicarse a dirigir los torneos oficiales y no migre hacia otros campeonatos, que muchas veces le ofrecen más dinero. Es decir, la Liga pretende dar prestigio.

Las canchas y las infantiles

La organización de la Liga Posadeña comprende muchos torneos. Los masculinos y femeninos, las inferiores y el futsal Fifa. Todo queda bajo la órbita de la entidad de la calle Catamarca. Por eso Dei Castelli tiene claro que la organización y planificación durante el año es clave para poder cumplir con todos y cada uno de los certámenes. Una de las claves, para el presidente, es poder darle rodaje a los más chicos y no sólo a nivel local, sino también a nivel regional. Medirse con equipos de otras provincias.

“Estamos fallando en las infantiles porque no salimos a competir, para que los chicos mejoren”, reconoció Dei Castelli y explicó que no es algo sencillo plasmar desde la Liga. “Deberíamos tener un plan de alimentación, pero eso tiene que salir de cada club, no puede salir de la Liga. Es largo y para todo se necesita dinero”, argumentó.

Por eso, más allá de los problemas, Dei Castelli confía en poder alinear distintos objetivos de cada club para poder darle un muy necesario impulso a la Liga Posadeña.



Con nuevo formato

Si bien aún nada es oficial, en la Liga Posadeña trabajan en los nuevos formatos para los torneos de Primera, la B y las Reservas. La A tendrá dos zonas de 9 equipos. Jugarán todos contra todos y habrá un interzonal clásico todas las fechas. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final, en los que se medirán 1°vs4° y 2°vs3° de ca grupo. Luego habrá semifinales y la final para definir al campeón. En la segunda parte del año se invertirán las localías y se disputará de la misma manera.

La B, la Reserva A y la Reserva B tendrán el mismo formato. Habrá tres zonas y dentro de cada una se jugarán partidos de ida y vuelta. Uno de los grupos será de los equipos del interior (Garupá, Candelaria, Corpus, Gobernador Roca y Santo Pipó), con la misión de ahorrar costos.

Clasificarán a cuartos de final los dos mejores de cada zona y los dos mejores 3° (8equipos). Se ordenarán por sus posiciones del 1° al 8° para los cuartos de final. Después habrá semis y la final por el título. Para el descenso, se realizará una tabla anual en la A con los puntos de las dos fases regulares. El último descenderá y el 17° jugará una promoción con un equipo de la B, que será el perdedor de la final entre campeones.

El ganador del Apertura y el ganador del Clausura en la B jugarán una final por el ascenso y el perdedor jugará la promoción con el 17° de la tabla general de la A. El objetivo es que los equipos tengan competencia durante varios meses y no que queden rápidamente eliminados. Por eso también se analiza jugar la Copa Posadeña con un nuevo formato que le permita a los clubes eliminados de sus respectivos torneos mantenerse en competencia.