Milei se aseguró el quórum y la aprobación en general de la ley "Bases" con el PRO y la UCR

martes 30 de enero de 2024 | 18:56hs.

En las últimas horas referentes de los bloques del Pro, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal anunciaron que se presentarán mañana a sesionar para tratar la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (ley ómnibus) y que darán su apoyo en general a la normativa. Se mantienen las discusiones en temas particulares como las facultades delegadas y las privatizaciones, dos temas en los que este sector de la oposición podría no permitir la aprobación si el oficialismo no hace modificaciones.

Los primeros en expresarse en favor de la necesidad del gobierno nacional de tratar la normativa fueron los gobernadores. El de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el de Córdoba, Martín Llaryora, además de la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, coincidieron este martes en la necesidad de "hallar consensos" y en que habrá "acompañamiento" de sus respectivas bancadas parlamentarias para debatir el proyecto, aunque reiteraron diferencias en cuestiones vitales para sus provincias.



"Mañana va a haber sesión y los legisladores de Juntos por Entre Ríos van a estar presentes y van a acompañar. Creemos que el Gobierno necesita estos instrumentos y ojalá que se llegue a un consenso y se puedan juntar las voluntades para que este proyecto de ley se transforme finalmente en ley", dijo Frigerio a la prensa antes de entrar a una reunión con la Mesa de Enlace agropecuaria.



Llaryora, también presente en la reunión en la Federación Agraria Argentina (FAA) en Buenos Aires, indicó que es parte de una "oposición que colabora y que lo que quiere es que Argentina salga adelante". "Nosotros vamos a dar quórum y vamos a acompañar en general aunque después vamos a plantear modificaciones en muchos artículos que creemos que son mejores para la Argentina, defendiendo claramente también los recursos provinciales", indicó.



La vicegobernadora de Santa Fe planteó que desde su provincia tienen "voluntad de apoyo muy grande" al Gobierno nacional porque "si le va bien a la Argentina nos va bien a todos", pero también han planteado que "no se puede meter la mano siempre en el mismo bolsillo y sacarle siempre a los mismos". "Lo que hablamos con nuestros diputados es que no vamos a acompañar ningún capítulo que tenga que ver con un daño hacia nuestra provincia. Hay algunos puntos que seguiremos discutiéndolos porque creemos que somos de las provincias más importantes en materia de producción de algunas cuestiones, como por ejemplo biocombustibles", advirtió Scaglia.

Los bloques

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, expresó este martes que su partido "garantizará el quórum y la votación en general" del proyecto de Ley 'Bases', advirtió que ese texto "no se puede modificar más de lo que ya se modificó" y planteó que el Gobierno "necesita" que la iniciativa sea aprobada para luego sí poder ser evaluado "una vez que tenga las herramientas".



"Por parte nuestra está garantizado el quórum y la votación en general", dijo Ritondo en declaraciones a la prensa al salir del Congreso. El diputado remarcó que el PRO va a "apoyar todo" el dictamen de mayoría en la sesión prevista para mañana a las 10 en la Cámara baja y cuestionó que haya "más cambios" en el texto del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. "Con más cambios, no se puede modificar mas que lo que ya se modificó en las ultimas conversaciones. Ahí está el ida y vuelta de lo que se conversó", afirmó. Ritondo consideró que "el país está en crisis", afirmó que la ciudadanía "votó un cambio profundo" y remarcó que la oposición debe "tratar de ayudar" a que a un Gobierno que "necesita sacar la ley".



Por su parte el presidente del bloque de diputados nacionales radicales, Rodrigo De Loredo, afirmó que la UCR dará quórum para habilitar el debate y confirmó que "acompañará en general" esa iniciativa para darle al Gobierno "las herramientas que necesita", aunque exigió al oficialismo que sea "una sesión razonable", sin "circos romanos".



En su cuenta de X, De Loredo, que encabezaba una reunión de bancada de la UCR, afirmó que en una extensa reunión del bloque, adelantaron que "desde el conjunto del radicalismo daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la ley ómnibus mañana y acompañaremos en general la Ley. Entendemos la responsabilidad de la hora y las urgencias del país".



"Hemos trabajado en tiempo récord para mejorar la propuesta del Gobierno y marcar los límites necesarios. Desde un primer momento lo hicimos de forma cooperativa, con posicionamientos sensatos y equilibrados. Exigimos una sesión razonable en su proceder. Circos romanos, no", aseveró el legislador cordobés.



En tanto que desde el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) se anunció que se dará quórum y se acompañará en general en la sesión convocada por La Libertad Avanza (LLA). La decisión fue adoptada en una extensa reunión de la bancada Hacemos, que preside Miguel Ángel Pichetto, con el fin de conciliar las diferentes posturas que tienen, ya que algunos legisladores respaldaron con disidencias el dictamen de mayoría y otros como la Coalición Cívica y el Socialismo junto al Gen presentaron sendos despachos de minoría.



El bloque tiene 23 miembros y está integrado por Cambio Federal, Republicanos Unidos, Coalición Cívica, Hacemos por Córdoba, Socialistas y Gen. En un comunicado, el bloque de HCF expresó que "vamos a dar quórum y acompañar en general, pero plantearemos las disidencias en varios artículos".



"Quienes somos parte del bloque Hacemos Coalición Federal siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quórum para que en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada Ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo", agregó.