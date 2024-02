Luis Chemes: “Hoy la provincia está en alerta máxima referente a los incendios”

martes 30 de enero de 2024 | 13:13hs.

Las altas temperaturas y la falta de lluvias en los últimos días han incrementado del riesgo de incendios en toda la provincia y la región. Es por ello que autoridades provinciales solicitan a las personas no comenzar un incendio que podría propagarse y ser muy dañino. Además instan a llamar al 911 si observan algún foco de incendio.

En esa línea, el Ingeniero Forestal y Director de manejo del fuego y emergencias ambientales del Ministerio de Ecología, Luis Chemes, detalló la situación de la provincia y zonas aledañas.

“Hoy la provincia está en alerta máxima referente a los incendios, los recaudos son extremos y la situación amerita que toda la población se involucre para evitar daños mayores. Estamos teniendo un fenómeno que recién el sábado con la llegada de lluvias se podrá dar vuelta. No se pueden realizar ningún tipo de quema tanto en la periferia de los pueblos o ciudades, como en los camping, está prohibido quemar en la provincia de Misiones mientras dure esta situación”, señaló Chemes, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radiactiva 100.7.

Asimismo explicó que se llega a esta situación atípica por un cambio climática, de pasar de muchas lluvias con el fenómeno del niño a pesar a una situación de altas temperaturas, baja humedad y escasas lluvias. “Esta situación hace que extrememos cuidados en lo que hace a incendios forestales, rurales e incendios de interfaces que son los que se producen entre la ciudad y el campo, específicamente ocurre cuando los vecinos toman la decisión de quemar basuras o restos de la poda de los árboles no teniendo en cuenta que eso no se puede hacer y que con la presencia de vientos se complica”, manifestó y añadió “partimos de la base que en Misiones no hay incendio forestales por el efecto lupa de los vidrios o un rayo; en Misiones el 98% de los incendios lo provoca el hombre, por eso hay que insistir con la prevención la educación y todos los inherente para que el ser humano no realice este tipo de cosas sin tener los recaudos necesarios”.

Malezas secas que actúan como combustible natural

Las altas temperaturas por varios días continuados deriva a que la humedad del suelo se evapore rápidamente y tanto las malezas y pastizales se vayan secando convirtiéndose en un combustible natural muy peligroso en caso de haber un incendio.

Según explicó el director de manejo del fuego, ese combo sumado a los constantes vientos hace que la situación ante un posible incendio sea preocupante.

“En toda la provincia hay lo que nosotros denominamos combustible fino y combustible grueso, es por ello que hay mayor cantidad de combustible disponible para quemar en todo el ambiente, entonces por eso es que el índice vaya al extremo. La situación es muy preocupante y tenemos que estar totalmente en alerta, están disparados todos los medios para controlar un posible incendio, pero por supuesto que es mucho mejor evitarlo, prevenir para que no pase a mayores”, indicó.

Multas y más recursos para atacar al fuego

Desde el 2020 está vigente la resolución 293 “Quema controlada”, que es aquella que se realiza para habilitar el “suelo o el rosado” para volver a plantar, pero eso debe tener un permiso previo del Ministerio de Ecología, de lo contrario quien haya iniciado el fuego podría ser multado.

“Hoy cualquier fuego que exista que no esté autorizado para tal fin con todo el proceso que realiza el Ministerio de Ecología, es una infracción”, expresó.

Asimismo contó que ante cualquier situación de incendio o quema que se sale de control, deben comunicarse con el 911. “Nosotros trabajamos en forma conjunta con los bomberos de la policía, voluntarios, Protección Civil, Plan Provincial de Manejo del Fuego; todo esto hace un conjunto para estar atentos ante cualquier manifestación que ocurra”.

Por último el Ingeniero Forestal dio a conocer que la provincia incorporó el último año un nuevo helicóptero el cual está preparado para combatir el fuego en caso de que sea necesario.

“Por la topografía de nuestra provincia y con toda la experiencia que ya venimos teniendo a lo largo de los años, tanto el avión hidrante como los helicópteros son de suma importancia para este tipo de eventos. La provincia tomó los recaudos, pero nunca son suficientes si el ser humano no colabora como en esta circunstancia tener todos los recaudos del caso”, cerró.