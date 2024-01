Jannik Sinner da la sorpresa y elimina a Novak Djokovic en semis del Abierto de Australia

viernes 26 de enero de 2024 | 9:23hs.

Jannik Sinner dio la sorpresa el viernes al derrotar a Novak Djokovic y avanzar a la final del Abierto de Australia luego de finiquitar la racha de imbatibilidad del serbio en las semifinales en Melbourne Park. El italiano, de 22 años, rompió el saque de Djokovic en dos ocasiones en cada uno de los dos primeros sets, pero desperdició un punto de partido en el tercero antes de imponerse 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 para lograr su primer boleto a una final de un Grand Slam.

En su segundo punto de partido, 55 minutos más tarde, no cometió errores y completó su tercera victoria en cuatro enfrentamientos con el serbio desde su derrota en sets corridos en las semifinales de Wimbledon el año pasado. “Siempre está bien tener este tipo de jugadores de los que puedes aprender", dijo Sinner en una entrevista televisada desde la pista. “El año pasado perdí en las semifinales de Wimbledon y aprendí mucho de eso. La confianza del final del año pasado me ha hecho creer que puedo jugar contra los mejores del mundo”.

Sinner, que es el más joven en alcanzar la final masculina en Melbourne desde que Djokovic ganó su primer título en 2008, se disputará el cetro con el vencedor del duelo que disputarán más tarde el ruso Daniil Medvedev, tercer preclasificado, y el alemán Alexander Zverev, sexto.

El intento de Djokovic de ampliar su dominio en Australia con el que habría sido su 11mo título, el 25to en un major, tendrá que esperar. El número uno de mundo no perdía en Melbourne Park desde 2018 y había encadenado 33 victorias en el primer gran torneo del año. En todas sus participaciones anteriores, siempre que superó los cuartos de final había levantado el título.

“Pasó merecidamente a la final. Me ha superado por completo", afirmó Djokovic. “Yo estaba, de algún modo, sorprendido con mi nivel, en el mal sentido. No hice casi nada bien en los dos primeros sets". “Creo que este es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado nunca. Al menos que yo recuerde", reconoció.

Sinner se adjudicó los dos primeros sets en poco más de una hora y cuarto en el sorprendente inicio del duelo. Djokovic mejoró su porcentaje de saque, redujo los errores no forzados y elevó la presión sobre el italiano en el tercer set, pero no fue suficiente.

Sinner es el único de los cuatro semifinalistas que no ha cedido un set en todo el torneo y en las cinco rondas previas había pasado casi cuatro horas menos en la pista que Djokovic, que tuvo que llegar al cuarto set en tres ocasiones.