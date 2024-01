Se quedó con lo puesto luego de que su expareja la golpeara e incendiara la casa

jueves 25 de enero de 2024 | 14:08hs.

Una mujer de San Pedro, no logra salir del estado de shock luego de que su ex pareja, quien se encuentra prófugo, la golpeara y días después prendiera fuego la vivienda que ambos compartían en colonia Yateí, Terciados Paraíso, a unos 30 kilómetros de San Pedro. La víctima de violencia se quedó con lo puesto junto a sus tres hijos menores de 6, 4 y 2 años. Piden ayuda para reconstruir la vivienda y todo tipo de donaciones es bienvenida.

Un nuevo caso de violencia de genero provoca tristeza y preocupación en familiares de Antonella (20), una joven que hace tres años convivía con Emilio B. tiempo en el cual en varias ocasiones sufrió violencia de genero por parte de quien es padre de su hija de dos años. Las diferencias entre ambos, llevó a una discusión donde nuevamente el acusado efectuó patadas, golpes de puño e incluso la amenazó de muerte hace unos siete días.

Luego del violento hecho Antonella abandonó la casa, y antes de que, de manera segura, pueda regresar para sacar sus pertenencias y la de sus tres hijos una nena de 2 años, un varón de 4 años y una nena de 6 años, el hombre prendió fuego la casa, dejándola en la calle, sin que vestir, comer o donde dormir junto a sus pequeños, atemorizados con lo que pueda llegar a hacer ya que sigue prófugo.

Aun conmocionada y con dolor en varias partes del cuerpo a consecuencia de los golpes, habló con El Territorio y puso en evidencia su preocupación por el hecho de que su ex pareja no fue detenido "Tuvimos una discusión yo le denuncie y él puso fuego en la casa, estoy choqueada, no sé qué hacer, me quede sin nada y tengo mucho miedo de que me mate, me amenazó, siempre fue bruto conmigo" dijo Antonella.

"Me hace mal hablar del tema, me da mucha tristeza ver nuestras cosas en cenizas, yo había comprado los útiles para que mis chicos vayan a la escuela, todo se quemó, ahora pido ayuda para hacer una casita, ropa, calzados, mercadería, las cosas para la casa, necesitamos de todo" concluyó la mujer.

A más de tres días de lo ocurrido, Antonella pasa los días en casa de familiares, y ruega pronto se logre dar con el paradero de su ex concubino y sea detenido. Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse al teléfono 3751-632107.

La denuncia fue realizada en la Comisaría de Terciados Paraíso, dependiente de la Unidad Regional XIV.