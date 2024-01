Encontraron en el río Paraná el cuerpo del futbolista "Munrra" Vidal Aquino

martes 23 de enero de 2024 | 15:12hs.

Después de casi dos días de búsqueda, finalmente esta tarde encontraron en el río Paraná el cuerpo sin vida de Ramón "Munrra" Vidal Aquino, de 35 años, oriundo de Eldorado y quien el domingo cayó al agua tras el naufragio de la embarcación con la que regresaba a la Argentina desde la localidad de Mayor Otaño (Paraguay), donde había ido junto a un grupo de amigos para disputar un partido de fútbol. Munrra era capitan y figura del club Deportivo Mayor Otaño del vecino país.

Medios de comunicación del departamento de Itapúa dieron cuenta que el hallazgo se produjo pasado este mediodía aguas abajo de donde ocurrió el siniestro, es decir, casi a la altura de Montecarlo, aunque en aguas paraguayas. Eso refuerza la hipótesis principal que marca que el deportista fue arrastrado por la corriente, y que no sabía nadar. Sus amigos, con esa habilidad, pudieron llegar hasta la orilla y finalmente se pusieron a salvo con ayuda de algunos lancheros que estaban en la zona portuaria.

Tal como viene publicando El Territorio, Munrra y varios compañeros futbolistas habían ido a Mayor Otaño el domingo temprano para jugar un partido en horas de la tarde, algo habitual en la Capital del Trabajo ya que los jugadores cobran un buen dinero por ello. Esta vez, sin embargo, parece que se trató de un amistoso de pretemporada.

La vuelta se hizo tarde y por eso el accidente ocurrió de noche. Los misioneros le habrían pedido al lanchero que hiciera dos viajes porque eran muchos para volver, y este al parecer se negó. El río crecido y las fuertes corrientes hicieron lo demás.

Munrra habría intentado agarrarse de un amigo, pero éste no logró ponerlo a salvo debido a la desesperación que tenía la víctima. El resto de los tripulantes, como pudo llegó hasta la orilla pero él fue llevado por la corriente, y desde ese momento era buscado por fuerzas de seguridad del vecino país, emergiendo en ese punto el reclamo de la familia por la "inacción" de las fuerzas argentinas "por razones de jurisdicción"

En las redes sociales circuló un video de varios jugadores (entre ellos la víctima) yendo al vecino país en una canoa de madera motorizada, y sin chalecos salvavidas. Los sobrevivientes llegaron cerca de las 1 de la madrugada del lunes a Eldorado, agotados y angustiados por la tragedia que les tocó vivir.

Confirmado el hallazgo del cuerpo de Vidal Aquino, la familia tendrá que iniciar el proceso de repatriación del cuerpo para entonces proceder a su inhumación.

En noviembre de este año el Deportivo Mayor Otaño había anunciado que Munrra Aquino se preparaba para la temporada 2024. El eldoradense jugaba con la camiseta número 5 y era uno de los capitanes del equipo.

"Por lo que tengo entendido eran muchos para una lancha. El pasero supuestamente veía bien que podían venir y entonces se largó para pasar, pero en el canal es otra corriente, no es lo mismo que el borde y tengo entendido que eran once con el pasero, once personas. Eran muchos para la lancha", lamentó el papá de Vidal Aquino.