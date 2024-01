“Sí se me fue, quiero que lo encuentren pronto”, dijo el papá del futbolista desaparecido en el Paraná

lunes 22 de enero de 2024 | 21:30hs.

Ramón Vidal Aquino tiene el mismo nombre que Munrra, su hijo, el joven futbolista que desapareció en el río Paraná y está siendo buscado intensamente en la costa de Mayor Otaño, Paraguay. Luego de dormir sólo tres horas, este lunes se levantó temprano, a las 6.30 y se fue al vecino país.

“La verdad es que era un paso clandestino pero allá en Paraguay me aceptaron igual el tema de la denuncia y todo eso. Enseguida ellos pusieron una lancha a disposición de la Prefectura de allá - la Armada - y después agregaron otra, inclusive una persona por la costa”, detalló en una entrevista con El Territorio.

Contó que ya las autoridades del Club Deportivo Mayor Otaño habían adelantado los trámites y que incluso él también subió a una embarcación y salió a ayudar. Sin embargo, reclama que desde Prefectura Naval Argentina se unan a la búsqueda para poder dar con su hijo.

“Es un ciudadano argentino el que se cayó al agua, cómo ellos no van a pasar a colaborar. Allá aceptaron que vayan las lanchas de Prefectura, pero hasta ahora nada”, amplió.

Hizo gestiones con el intendente de Eldorado y pidió a Paraguay que soliciten apoyo, pero hasta antes de las 20.00 de este lunes no se habían unido a la búsqueda. Para más complicaciones, empezó a llover y cayó la noche, por lo que el operativo recién podría reiniciarse en la mañana de este martes.

Ramón contó orgulloso que su hijo era uno de los capitanes del equipo y que incluso llegó a jugar en la selección de la localidad vecina. Confirmó que iba habitualmente, siempre en lancha, aunque no sabía nadar. “Parece mentira pero justo el jueves estaba hablando con él sobre eso, que no sabía nadar, y mirá lo que viene a pasar”.

“Sea como sea yo quiero que le encuentren nomás, si es posible mejor con vida, que esté en la costa del río. Pero sí se me fue, que se le encuentre pronto”, solicitó con la voz entrecortada por el llanto. La esposa de Munrra y sus dos hijos de 2 y 8 años también están en esa dolorosa incertidumbre.

“Por lo que tengo entendido eran muchos para una lancha. El pasero supuestamente veía bien que podían venir y entonces se largó para pasar, pero en el canal es otra corriente, no es lo mismo que el borde y tengo entendido que eran once con el pasero, once personas. Eran muchos para la lancha, yo le he visto allá del otro lado”, puntualizó respecto a lo que pudo hablar con los demás protagonistas del naufragio.

Según pudo reconstruir El Territorio Murra y varios compañeros habían ido a Mayor Otaño para jugar al fútbol en horas de la tarde, algo habitual en la Capital del Trabajo ya que los jugadores cobran un buen dinero por ello. Esta vez, sin embargo, parece que se trató de un simple amistoso.

La vuelta se hizo tarde y por eso el accidente ocurrió de noche. Los misioneros le habrían pedido al lanchero que hiciera dos viajes porque eran muchos, pero este al parecer se negó. El río crecido y las fuertes corrientes hicieron lo demás.

Según cuentan en la localidad, Munrra intentó agarrarse de un amigo, pero éste no logró ponerlo a salvo debido a la desesperación que tenía la víctima.

En las redes circula un video de varios jugadores yendo al vecino país. Los sobrevivientes llegaron cerca de las 1.00 de la madrugada de hoy lunes a Eldorado, agotados y angustiados por la tragedia que les tocó vivir.

En noviembre de este año el Club Deportivo Mayor Otaño había anunciado que Munrra Aquino se preparaba para la temporada 2024. El eldoradense jugaba con la camiseta número 5 y era uno de los capitanes del equipo.