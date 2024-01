Miércoles con bancos hasta el mediodía y dudas sobre el transporte público

martes 23 de enero de 2024 | 10:39hs.

La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), movimientos sociales y un mosaico de multisectoriales realizarán este miércoles el primer paro en la era de Javier Milei, que será acompañado por una movilización hacia el Congreso. En ese contexto habrá servicios que se verán afectados, de manera diferente, y por estas horas se trata de tener algo de claridad sobre esto.

Dos de los principales servicios que preocupan son el bancario y el de transporte urbano. Por el lado de los bancarios la situación está definida y en principio la medida de fuerza se aplicará con la misma modalidad en todo el país. Mientras que en la cuestión de los transportes aún se esperan definiciones para la tierra colorada.

Los bancos comenzarán el día con normalidad, las entidades abrirán sus puertas como es habitual y atenderán al público hasta el mediodía, luego de las 12, ya no se podrán realizar trámites. Así lo dispuso La Bancaria, la unidad gremial que nuclea a los empleados de bancos de todo el país. Según explicó el sindicato, los bancos atenderán al público hasta las 12 horas, cuando inicia la movilización gremial al Congreso. “Porque no estamos dispuestos a validar un ajuste sin precedentes que recae únicamente sobre los trabajadores/as, los jubilados/as y que afecta al pueblo en su conjunto”, dice el comunicado de La Bancaria.

La situación con los transportes es dispar. Mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se tiene un cronograma definido que se organizó de manera tal que los trabajadores puedan movilizarse con transporte público a las manifestaciones. Por ello, desde las 5 y hasta las 19 del miércoles los colectivos, trenes y subtes funcionarán. Luego se detendrán.

En Misiones todavía no hay certezas. Se espera que sobre la tarde del martes halla más claridad en el tema. Antes del mediodía, desde las empresas se indicaba que ellos no paran, no detienen los servicios e intentarán asegurar la prestación, pero están sujetos a la decisión del gremio, que no notificó aún modalidad.

En ese sentido, por ejemplo, el tren de pasajeros que une Posadas con Encarnación está preparada para funciona con normalidad, ya que los únicos del sector que notificaron paro durante toda la jornada fueron los trabajadores del sector de mantenimiento de vías. Los choferes, aún no anunciaron medida de fuerza.

Dos gremios que tienen mucho peso en Misiones son los Camioneros y la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores Argentinos (Uatre). Ambos marcharán al Congreso Nacional en defensa de los derechos en consonancia con lo resuelto con el plan de lucha. Por lo que se espera que sus adherentes este miércoles estén afectados al paro.

El paro

Las tres centrales obreras y sus aliados ratificaron durante toda la semana su "absoluto rechazo" a las decisiones de desregulación de la economía, al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley de "Bases" enviados por el Ejecutivo al Congreso.

La medida de fuerza de 12 horas, decidida hace algunas semanas por el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, fue declarada de forma unánime ante "el salvaje ajuste que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y ante la quita de derechos laborales y jubilatorios", según señalaron los dirigentes de las centrales obreras.

La totalidad de las organizaciones confederadas adhirieron a la medida de fuerza y a la movilización frente al Parlamento, ya que "las decisiones adoptadas en solo un mes por el Gobierno afectan a un vasto sector de la sociedad", aseguró el cotitular cegetista Héctor Daer, quien junto con sus pares de la central obrera Carlos Acuña y Pablo Moyano denunció que algunos legisladores "negocian los proyectos oficiales en un hotel vecino al Congreso (Savoy) a espaldas del pueblo y en un contexto oscurantista para lograr votos".

El Gobierno, mientras tanto, se encargó de manera rápida de aclarar a través del vocero presidencial Manuel Adorni que descontará el día de paro a todos aquellos trabajadores estatales que adhieran a la medida de fuerza, lo que provocó el rechazo de las entidades gremiales.