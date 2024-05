Toma del comando en Posadas: "Queremos que se garantice la canasta básica y se abra el diálogo" | El Territorio

Cabe recordar que la protesta en reclamo por una recomposición salarial por parte de efectivos de la Policía había comenzado con un acampe frente a la Jefatura de la fuerza calle Felix de Azara a principios de esta semana

viernes 17 de mayo de 2024 | 8:22hs.

Foto: Natalia Guerrero

El reclamo por una recomposición salarial por parte de efectivos de la Policía de Misiones escaló en la medida de fuerza y desde las 3 de este viernes se mantiene interrumpido el tránsito sobre la avenida Uruguay de la ciudad de Posadas frente al Comando Radioeléctico. Cabe recordar que la protesta había comenzado con un acampe frente a la Jefatura de la fuerza sobre calle Felix de Azara a principios de esta semana

Germán Palavecino, Suboficial mayor retirado, dialogó con El Territorio y comentó: "Como podrán apreciar este reclamo que se fue extendiendo en los últimos 6 meses, se desbordó esta madrugada. Nosotros hemos presentado muchos escritos al poder ejecutivo en busqueda de resolver la situación de subsistencia del sector policial y penitenciario y no hemos obtenido respuestas"

"Esta semana iniciamos una medida de acampe frente a la Jefatura de la Policía para visibilizar la problemática a toda la sociedad misionera y expresar publicamente a las autoridades del gobierno lo grave que representa que nos hayan bajado más del 50 por ciento del sueldo donde hoy ni siquiera con una recomposición del 100 por ciento llegamos a cubrir lo que vale la Canasta Básica", agregó.

Además acentuó que solicitan que se recomponga el salario ya que representa lo grave de la situación "y por eso hemos sido tan insistentes a través de escritos y de expresiones públicas para que se abra el diálogo. Otra cosa que ha venido a agravar más y nos ha puesto en una situación de mayor incertidumbre y es que el gobierno nos cortó la mesa de diálogo de discusión salarial y esto nos fue notificado el día lunes y hemos estado insistiendo desde ese momento hasta ahora intensamente".

"Queremos que mínimamente se garantice la canasta básica, que se reanude el diálogo porque a lo largo de estos años se ha logrado de alguna manera muchas medidas positivas para el sector policial y penitenciario y vamos a ser insistentes. Desde el gobierno, deberían impulsar medidas que ayuden a aliviar la problemática y creo que entre todos se puede solucionar esta situación", concluyó.

Por otra parte, Ramón Amarilla, Suboficial mayor retirado, agregó: "Hay que buscar la solución, no podemos buscar culpables, nosotros queremos resolver el tema salarial y que no se tomen medidas con el personal policial. Nosotros sabemos que somos funcionarios públicos y que esto por ahí al personal superior no le va a gustar, pero lamentablemente esto es así".