El territorio fun

domingo 21 de enero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original- Emilia y Tini

2 Energía bacana- Sebastián Yatra

3 Piscina - Maria Becerra, Chencho Corleone, Ovy On The Drums

4 Besos con fernet- Rusherking y Márama

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Oh Baby- Trueno

7 Houdini-Dua Lipa

8 Mi ex tenía razón - Karol G

9 Así es la vida - Enrique Iglesias, María Becerra

10 Mejor que ayer- Diego Torres.



Nuevo juego de rol para probar

Un nuevo juego de rol se abre gratis para los fanáticos de este rubro.

Artifact Seeker:Prologue, la versión prólogo de Artifact Seeker, un juego de rol Roguelike Survivor en 3D el cual se lanzará en Steam en un futuro próximo. Ahora mismo, esta versión gratuita posee un puntaje de 81 en la plataforma de Valve y está reuniendo a más de 700 jugadores.

En el continente de Aurorium, que ha sido invadido por Void Demon Lord, los héroes obtienen artefactos de varias maneras, derrotan a toneladas de enemigos y mejoran continuamente su fuerza para finalmente derrotar al Void Demon Lord y salvar el mundo. Los artefactos los puedes obtener matando enemigos corruptos, recolectando oro para intercambiarlo por artefactos con comerciantes misteriosos o activando el altar.

Micaela, Matías y Lucille se deleitaron en una noche a puro recital.

Maxi, Oriana, Cristian y Daniel deleitaron al público son sus covers de rock internacional.

Franco y Matías brindando después de planificar un viaje hacia las playas brasileñas.

Luciana y Lucas, en una divertida noche de pareja.

El equipo de El Bagual bar.