Se registran voladuras de techo y caída de árboles por tormenta en Apóstoles

domingo 14 de enero de 2024 | 19:07hs.

Un frente de tormentas ingresa a Misiones desde el sur de la provincia, y ya causa estragos en la zona de Apóstoles y en Virasoro, Corrientes. En la localidad misionera se registraron daños a vivendas, mientras que en la localidad correntina la tormenta provocó problemas en el tendido eléctrico, dejando sin energía por varias horas a distintos puntos de esa ciudad. Hoy en el sur de Misiones la sensación térmica llegó a los 43ºC.

Fue la Policía de Misiones la que informó que en la localidad misionera hubo destrozos en viviendas por la acción del viente provocado por un frente de tormenta que está entrando a la tierra colorada. Dos los las viviendas del barrio Cruz del Gallo de la capital de la yerba mate. Según registró la Policía no hubo lesionados, y junto a Defensa Civil trabajan para atender a los damnificados. Desde la Municipalidad de la localidad indicaron que la tormenta no fue tan fuerte como las últimas que golpearon la zona, y que más allá de lo informado por la Policía no hubo mayores inconvenientes que ramas y algún que otro árbol caído.

Por su parte, en Virasoro, según detala la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, se registraron daños por caída de postes y por desperfectos en el tendido eléctrico, por caída de postes y cortes de cables producidos por ramas o caída de árboles. Además, en la localidad correntina hay calles anegadas por las fuertes lluvias. También al oeste de la provincia de Corrientes hay tormentas. La localidad de San Luis del Palmar también registra problemas en el tendido eléctrico por fuertes vientos.

Las calles de Virasoro anegadas por las lluvias. / Foto: Gentileza