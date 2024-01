Aumenta la preocupación de tealeros por no poder entregar su té

viernes 12 de enero de 2024 | 7:00hs.

Productores tealeros de diversas localidades manifestaron su preocupación por la posibilidad de que rechacen su materia prima en las próximas semanas. Esto ante la situación de que algunas industrias y secaderos que estarían sin capacidad de procesamiento para recibir los brotes. Situación que a la vez se da por una menor demanda de importadores, especialmente de Estados Unidos. El mayor temor de los colonos es que las grandes industrias decidan terminar el acopio a mitad de la zafra.

“El primer problema es que sí, está habiendo una alta producción. Las plantas están rindiendo un 30% más que los años anteriores y las fábricas no están dando abasto”, comentó Héctor Dingler presidente de la Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo que también procesa té para su exportación directa a Estados Unidos.

El directivo añadió que hay otros agravantes que fueron complicando el comercio en la cadena del té. “A la alta producción se sumó que una fábrica importante en la zona de Aristóbulo del Valle dejó de comprar a productores. Eso también generó que un buen número de agricultores tengan problemas para encontrar dónde llevar sus brotes”.

Detalló además que “ a todo esto, también Estados Unidos bajó el volumen de té que está comprando de nuestro país. Aparentemente todavía tienen stock de té seco de la campaña anterior”.

Según Dingler todo este combo de malas noticias está afectando en forma creciente la actividad de industrias y secaderos. “Nos estamos quedando con una buena cantidad de producción sin destino y cada vez hay menos espacio en los depósitos”.

Movilizados por una solución

En la zona de Jardín América productores de té se organizaron y pidieron una reunión con representantes del gobierno provincial para que se explique la situación actual. También manifestarán su preocupación ante la posibilidad de que la temporada de cosecha termine en las próximas semanas por un alto stock de las grandes industrias.

“Hay problemas por la calidad del té y por los cupos para entregas. Aparentemente las grandes industrias están queriendo parar y por eso pedimos una reunión con el ministro del Agro para que nos explique lo que puede pasar”, comentó Valdemar Lisneski, productor tealero de Jardín América.

El agricultor confirmó que ante los problemas para procesar los brotes, son muchos los productores que están teniendo que tirar las hojas del té al suelo. “Mucha gente ya está tirando su té y el miedo de todos es que cierren la cosecha. Si una gran industria deja de comprar acá nos complicamos todos en nuestra zona. Aunque dicen que lo mismo está pasando en la zona de la ruta 14”, comentó.

Endeudados por fertilizantes

Desde San Vicente en tanto se manifestó que hay una creciente preocupación por las complicaciones para entregar la cosecha. “En nuestra zona también se está complicando, no hay secaderos para entregar el té, ya hay colonos que están tirando los brotes, los secaderos están prolongando los pagos. Se tenía firmado por ley de la Coproté que los pagos serían a 30 días, ahora hay a 45 días y no me extrañaría que ofrezcan a 60 días”, relató Fabián Laban productor y dirigente de Federación Agraria Argentina en San Vicente.

Agregó que “hay pocos secaderos comprando té, las plantas están rindiendo mucho y eso generó una sobreoferta. Hoy no estamos teniendo compradores que vengan a comprar nuestro té. Estamos preocupados porque los productores tomaron a crédito fertilizantes para pagar con las próximas cosechas, pero si no se puede vender el producto no sé cómo vamos a hacer para pagar”.



Reunión a las 16 en Flor de Jardín

Productores tealeros se reunirán este viernes a las 16 en el salón de la Cooperativa Yerbatera de Jardín América. A la reunión se estuvo invitando en los últimos días a productores de varias zonas, para conocer más detalles sobre la actual crisis con la entrega de la producción. Para el encuentro se había invitado al ministro del Agro y la Producción Facundo López Sartori y a Diputados provinciales. También a directivos de asociaciones de productores. Una de las principales inquietudes de los colonos será conocer si algunas grandes industrias dejarán de comprar anticipadamente este año. Y las razones por las que los exportadores no están logrando hacer más envíos del producto misionero a Estados Unidos.